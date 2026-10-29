Ciągnął po ziemi psa swojej partnerki, a potem rzucił nim o chodnik. Wszystko się nagrało!

Bestialskie zachowanie mężczyzny w Gdańsku. Wszystko zostało nagrane

Bestialstwo w Gdańsku! Zaniepokojona kobieta zgłosiła policji, że dzień wcześniej, około godziny 21:00, przy ul. Burzyńskiego mężczyzna znęcał się nad psem. Sprawca ciągnął zwierzę po ziemi, podnosił je na smyczy, uderzał, a następnie rzucił nim o ziemię. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu, które zabezpieczyli funkcjonariusze. Policjanci natychmiast zajęli się sprawą. Jeszcze tego samego dnia opublikowali w mediach społecznościowych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku nagranie z wizerunkiem mężczyzny. Dzielnicowy rozmawiał również z mieszkańcami, próbując ustalić, czy rozpoznają sprawcę i wiedzą, do kogo należy pies.

Znęcał się nad psem na ulicy w Gdańsku. 52-latek zatrzymany przez policję

Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny widocznego na nagraniu. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych z Przymorza w poniedziałek, 26 października. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna nie był właścicielem psa, lecz partnerem jego opiekunki. Kobieta nie wiedziała o całym zdarzeniu. Przekazała policjantom zaświadczenie od weterynarza, z którego wynika, że zwierzę jest w dobrym stanie i ma aktualne szczepienia. Pies trafił pod opiekę właścicielki, natomiast 52-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że każdy przypadek znęcania się nad zwierzętami należy zgłaszać służbom, ponieważ szybka reakcja może uratować życie i zdrowie zwierzęcia.

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