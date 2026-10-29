Tak dziś wygląda grób Anny Przybylskiej. Uwielbianą aktorkę pożegnaliśmy 12 lat temu

Anna Przybylska była jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie pokochali ją za te role

Anna Przybylska urodziła się 26 grudnia 1978 roku w Gdyni. Już od najmłodszych lat interesowała się występami na scenie. Jako dziecko należała do zespołu wokalno-tanecznego „Jantarki”, a w 1994 roku rozpoczęła współpracę z agencją modelek Perfect Studio. Dotarła również do finałowej trójki konkursu „Twarz Roku”. Jej przygoda z aktorstwem rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy zadebiutowała w filmie „Ciemna strona Wenus” w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Prawdziwą popularność i sympatię widzów zdobyła jednak dzięki roli policjantki Marylki w serialu „Złotopolscy”.

Kolejną produkcją, która przyniosła Annie Przybylskiej ogromną rozpoznawalność, był popularny serial komediowy „Daleko od noszy”, emitowany na antenie Polsatu. Aktorka wcielała się w nim w postać doktor Kariny. Jej dorobek artystyczny nie ograniczał się jednak wyłącznie do telewizji. Widzowie mogli podziwiać ją również na dużym ekranie, m.in. w filmach „Kariera Nikosia Dyzmy” oraz „Bilet na Księżyc”. Dzięki swoim rolom stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorek w Polsce.

Życie prywatne Anny Przybylskiej. Z Jarosławem Bieniukiem doczekała się trojga dzieci

W 2000 roku Anna Przybylska wyszła za mąż za tenisistę Dominika Zygrę. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i już rok później para się rozwiodła. Aktorka związała się następnie z piłkarzem Jarosławem Bieniukiem, z którym stworzyła rodzinę i doczekała się trojga dzieci. W 2002 roku na świat przyszła ich córka Oliwia, w 2006 roku urodził się syn Szymon, a w 2011 roku najmłodszy syn Jan. Przybylska i Bieniuk przez lata tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. W 2006 roku zostali nominowani w plebiscycie „Róże Gali”, organizowanym przez magazyn „Gala”, w kategorii „Piękna Para”.

Anna Przybylska przegrała walkę z ciężką chorobą. Tak wygląda jej grób przed Wszystkich Świętych 2026

Pod koniec lipca 2013 roku Anna Przybylska przeszła operację usunięcia guza trzustki w jednej z gdańskich klinik. Aktorka szukała pomocy również za granicą, gdzie poddawała się leczeniu w Szwajcarii. Informacja o jej chorobie odbiła się szerokim echem w całej Polsce. W sierpniu 2013 roku „Tygodnik Angora” zamieścił wiadomość o problemach zdrowotnych Przybylskiej na swojej okładce. To wydanie okazało się najlepiej sprzedającym się numerem czasopisma w całym roku.

Niestety, mimo podjętego leczenia, aktorki nie udało się uratować. Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku w swoim rodzinnym domu w Gdyni-Orłowie. Miała zaledwie 35 lat. Cztery dni później, 9 października, została pochowana w grobie swojego ojca na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu. Od jej śmierci minęło już 12 lat. Tak wygląda miejsce spoczynku uwielbianej aktorki tuż przed dniem Wszystkich Świętych 2026.