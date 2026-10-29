Tak dziś wygląda grób Anny Przybylskiej. Uwielbianą aktorkę pożegnaliśmy 12 lat temu

D.P
2026-10-29 14:10

Dwanaście lat temu zmarła uwielbiana przez Polaków aktorka Anna Przybylska. Widzowie pokochali ją za rolę Marylki w serialu „Złotopolscy”, a ogromną popularność przyniosły jej również występy w filmach „Kariera Nikosia Dyzmy” i „Bilet na Księżyc”. Jej przedwczesna śmierć wstrząsnęła fanami w całym kraju. Aktorka odeszła w wieku zaledwie 35 lat i spoczęła na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu. Tak wygląda jej nagrobek tuż przed dniem Wszystkich Świętych.

Anna Przybylska była jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie pokochali ją za te role

Anna Przybylska urodziła się 26 grudnia 1978 roku w Gdyni. Już od najmłodszych lat interesowała się występami na scenie. Jako dziecko należała do zespołu wokalno-tanecznego „Jantarki”, a w 1994 roku rozpoczęła współpracę z agencją modelek Perfect Studio. Dotarła również do finałowej trójki konkursu „Twarz Roku”. Jej przygoda z aktorstwem rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy zadebiutowała w filmie „Ciemna strona Wenus” w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Prawdziwą popularność i sympatię widzów zdobyła jednak dzięki roli policjantki Marylki w serialu „Złotopolscy”.

Kolejną produkcją, która przyniosła Annie Przybylskiej ogromną rozpoznawalność, był popularny serial komediowy „Daleko od noszy”, emitowany na antenie Polsatu. Aktorka wcielała się w nim w postać doktor Kariny. Jej dorobek artystyczny nie ograniczał się jednak wyłącznie do telewizji. Widzowie mogli podziwiać ją również na dużym ekranie, m.in. w filmach „Kariera Nikosia Dyzmy” oraz „Bilet na Księżyc”. Dzięki swoim rolom stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorek w Polsce.

Życie prywatne Anny Przybylskiej. Z Jarosławem Bieniukiem doczekała się trojga dzieci

W 2000 roku Anna Przybylska wyszła za mąż za tenisistę Dominika Zygrę. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i już rok później para się rozwiodła. Aktorka związała się następnie z piłkarzem Jarosławem Bieniukiem, z którym stworzyła rodzinę i doczekała się trojga dzieci. W 2002 roku na świat przyszła ich córka Oliwia, w 2006 roku urodził się syn Szymon, a w 2011 roku najmłodszy syn Jan. Przybylska i Bieniuk przez lata tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. W 2006 roku zostali nominowani w plebiscycie „Róże Gali”, organizowanym przez magazyn „Gala”, w kategorii „Piękna Para”.

Anna Przybylska przegrała walkę z ciężką chorobą. Tak wygląda jej grób przed Wszystkich Świętych 2026

Pod koniec lipca 2013 roku Anna Przybylska przeszła operację usunięcia guza trzustki w jednej z gdańskich klinik. Aktorka szukała pomocy również za granicą, gdzie poddawała się leczeniu w Szwajcarii. Informacja o jej chorobie odbiła się szerokim echem w całej Polsce. W sierpniu 2013 roku „Tygodnik Angora” zamieścił wiadomość o problemach zdrowotnych Przybylskiej na swojej okładce. To wydanie okazało się najlepiej sprzedającym się numerem czasopisma w całym roku.

Niestety, mimo podjętego leczenia, aktorki nie udało się uratować. Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku w swoim rodzinnym domu w Gdyni-Orłowie. Miała zaledwie 35 lat. Cztery dni później, 9 października, została pochowana w grobie swojego ojca na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu. Od jej śmierci minęło już 12 lat. Tak wygląda miejsce spoczynku uwielbianej aktorki tuż przed dniem Wszystkich Świętych 2026.

Tak dziś wygląda grób Anny Przybylskiej. Uwielbianą aktorkę pożegnaliśmy 12 lat temu
Galeria zdjęć 8
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI