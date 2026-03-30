Tragedia na Pomorzu. Strażacy znaleźli ciało. Śledczy wyjaśniają przyczyny zdarzenia

W Reskowie (woj. pomorskie) doszło do tragicznego pożaru, w którym spłonęły baloty słomy.

Po wielogodzinnej akcji gaśniczej strażacy odnaleźli na pogorzelisku ciało, którego nie udało się uratować.

Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny pożaru i tożsamość ofiary.

Tragiczny pożar w Reskowie. Po akcji strażacy odnaleźli ciało

W miniony weekend w miejscowości Reskowo (woj. pomorskie) doszło do tragicznego pożaru. Jak relacjonuje "Puls Gdańska", zgłoszenie o pożarze wpłynęło w sobotę, 28 marca około godziny 13. Ogień objął baloty słomy, a na miejsce natychmiast skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Reskowa, Chmielna, Łapalic oraz Miechucina. W akcji uczestniczyli również strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kartuzach. Działania gaśnicze trwały kilka godzin.

Jak informowali strażacy, dopiero po zakończeniu akcji udało się dokładnie przeszukać pogorzelisko. Wówczas odnaleziono ciało osoby, której nie udało się uratować. Ze względu na rozległość obrażeń ratownicy odstąpili od udzielania pierwszej pomocy - relacjonował portal.

Na miejscu obecny był również zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Po zakończeniu działań teren został przekazany policji, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Przyczyny pożaru oraz tożsamość ofiary będą ustalane w toku śledztwa.

