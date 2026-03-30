Tragedia na Pomorzu. Strażacy znaleźli ciało. Śledczy wyjaśniają przyczyny zdarzenia

Dawid Piątkowski
2026-03-30 7:55

W sobotnie popołudnie w Reskowie doszło do tragicznego pożaru, który zakończył się śmiercią jednej osoby. Z ogniem, który objął baloty słomy, walczyło wiele jednostek straży pożarnej. Po opanowaniu żywiołu ratownicy dokonali makabrycznego odkrycia. Na pogorzelisku znaleziono ciało. Przyczyny zdarzenia oraz tożsamość ofiary zostaną ustalone w trakcie prowadzonego śledztwa. Szczegóły poniżej.

Autor: Pixabay.com
Tragiczny pożar w Reskowie. Po akcji strażacy odnaleźli ciało

W miniony weekend w miejscowości Reskowo (woj. pomorskie) doszło do tragicznego pożaru. Jak relacjonuje "Puls Gdańska", zgłoszenie o pożarze wpłynęło w sobotę, 28 marca około godziny 13. Ogień objął baloty słomy, a na miejsce natychmiast skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Reskowa, Chmielna, Łapalic oraz Miechucina. W akcji uczestniczyli również strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kartuzach. Działania gaśnicze trwały kilka godzin.

Jak informowali strażacy, dopiero po zakończeniu akcji udało się dokładnie przeszukać pogorzelisko. Wówczas odnaleziono ciało osoby, której nie udało się uratować. Ze względu na rozległość obrażeń ratownicy odstąpili od udzielania pierwszej pomocy - relacjonował portal.

Na miejscu obecny był również zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Po zakończeniu działań teren został przekazany policji, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Przyczyny pożaru oraz tożsamość ofiary będą ustalane w toku śledztwa.

