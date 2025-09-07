Sportowe święto przerodziło się w tragedię. Nie żyje triathlonista!

Podczas zawodów Castle Triathlon Malbork 6 września 2025 roku, 66-letni zawodnik zasłabł w trakcie etapu pływackiego i zmarł pomimo udzielonej pomocy.

Mężczyzna poinformował ratowników o złym samopoczuciu, po czym został wyciągnięty z wody i reanimowany, jednak nie udało się go uratować.

Zmarły był mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego, a zawody, zgodnie z wolą rodziny, kontynuowano.

Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury, a organizatorzy podkreślają, że wydarzenie było w pełni zabezpieczone od strony medycznej i ratowniczej.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, 6 września 2025 roku, podczas zawodów Castle Triathlon Malbork, jednej z największych imprez triathlonowych w kraju. W trakcie etapu wodnego 66-letni mężczyzna podpłynął do ratowników i poinformował ich o złym samopoczuciu.

- Podczas zawodów Castle Triathlon Malbork, które miały miejsce 6 września 2025 roku, jeden z zawodników zasłabł podczas etapu pływackiego i poprosił o pomoc służby ratownicze – przekazali organizatorzy wydarzenia w oficjalnym komunikacie.

Na miejscu natychmiast zareagowali ratownicy WOPR, którzy wyciągnęli zawodnika z wody. Do akcji włączyło się także pogotowie ratunkowe. Podjęto czynności ratunkowe, a następnie długą akcję reanimacyjną. Mimo wysiłków lekarzy i ratowników, życia 66-latka nie udało się uratować.

- Zawodnikowi została udzielona natychmiastowa pomoc ze strony zabezpieczenia WOPR i pogotowia ratunkowego, którzy podjęli akcję ratunkową, a następnie reanimacyjną. Niestety zawodnik zmarł. W tej tragicznej sytuacji rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia i zgodnie z wolą rodziny prosimy o uszanowanie ich prywatnośc – czytamy w komunikacie organizatorów Castle Triathlon Malbork.

Jak poinformowano, zmarły był mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego. Zgodnie z wolą jego rodziny, zawody nie zostały przerwane i toczyły się dalej. Organizatorzy podkreślili, że wydarzenie było w pełni zabezpieczone od strony medycznej i ratowniczej.

- Jednocześnie informujemy, że organizatorzy Castle Triathlon Malbork zapewnili rzetelne zabezpieczenie ratownicze i medyczne zawodów oraz podjęli współpracę z odpowiednimi służbami – zaznaczono w oficjalnym stanowisku.

Sprawę śmierci zawodnika bada policja pod nadzorem prokuratury. Śledczy mają ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tragedii, do której doszło w trakcie imprezy sportowej.