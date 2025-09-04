Prokuratura w Lęborku bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął 16-latek.

Chłopak został potrącony przez pociąg Intercity na torach między Lęborkiem a Mostami.

Pasażerowie pociągu musieli przesiąść się do autobusu, a wstępne ustalenia wskazują, że nastolatek przechodził przez tory w niedozwolonym miejscu.

Dowiedz się więcej o szczegółach tego tragicznego zdarzenia.

Śmiertelny wypadek pod Lęborkiem. 16-latka potrącił pociąg

Prokuratura Rejonowa w Lęborku wyjaśnia przyczyny i okoliczności śmierci 16-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego. Chłopak zginął w wypadku na torach, do którego doszło w środę, 3 września, przed godz. 10. Na trasie między Lęborkiem a Mostami potrącił go pociąg Intercity relacji Szczecin-Olsztyn Główny. Z uwagi na czynności policji prowadzone pod nadzorem prokuratury pasażerowie musieli opuścić skład i przenieść się do podstawionego przez spółkę autobusu - żadnej z osób podróżujących składem niec się nie stało.

Według wstępnych informacji policji do wypadku doszło, gdy 16-latek przechodził przez tory w niedozwolonym miejscu.