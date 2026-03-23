Tragiczny finał nocnego polowania. 47-letni myśliwy zginął od strzału

Spis treści
Nocna tragedia na polowaniu niedaleko Granicznej Wsi
Dramat rozegrał się w rejonie Granicznej Wsi. Z informacji podanych przez Wirtualną Polskę wynika, że w polowaniu uczestniczyło dwóch 47-letnich mężczyzn. Około godziny 23:00 do służb dotarło wezwanie dotyczące postrzelenia. Niestety, życia trafionego myśliwego nie udało się uratować.
Policja wraz z prokuratorem spędzili wiele godzin na zabezpieczaniu śladów w miejscu zdarzenia.
- Prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego zdarzenia – poinformował w rozmowie z WP asp. Karol Kościuk, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim.
Drugi uczestnik polowania w rękach policji
O zdarzeniu powiadomił służby drugi z myśliwych. To on został ujęty przez funkcjonariuszy. Jak dotąd nie przedstawiono mu zarzutów, a śledczy analizują każdą możliwą wersję wydarzeń.
W środowisku myśliwych nieoficjalnie mówi się, że nocne łowy w tak wąskim gronie niosą za sobą ogromne ryzyko ze względu na słabą widoczność. O tym, czy był to fatalny w skutkach błąd, czy tragiczny wypadek, przesądzą dopiero wyniki sekcji zwłok i badania balistyczne.
Polski Związek Łowiecki wydaje oświadczenie po śmierci 47-latka
W oficjalnym komunikacie Polski Związek Łowiecki zadeklarował pełną gotowość do współdziałania ze służbami.
"Wyrażamy ubolewanie z powodu tego dramatycznego zdarzenia i podkreślamy naszą gotowość do współpracy w celu wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn wypadku"
– napisał PZŁ w komunikacie przesłanym redakcji Wirtualnej Polski.
Organizacja dodała, że postępowanie w tej sprawie poprowadzi również okręgowy rzecznik dyscyplinarny.
Długie śledztwo prokuratury w sprawie śmierci myśliwego
Zadaniem prokuratury będzie teraz ustalenie szczegółów:
- dystansu, z jakiego oddano strzał,
- stanu zabezpieczenia broni,
- przestrzegania regulaminu przez uczestników polowania,
oraz ewentualnego błędu, zaniedbania lub celowego działania.
Śledczy na razie milczą w sprawie detali, ale wiadomo, że kluczowe dla sprawy będą wyniki ekspertyz balistycznych i zeznania zatrzymanego mężczyzny.