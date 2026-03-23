Tragiczny finał nocnego polowania. 47-letni myśliwy zginął od strzału

Grzegorz Kluczyński
2026-03-23 9:34

Późnym wieczorem w sobotę, 21 marca, w gminie Trąbki Wielkie (woj. pomorskie) doszło do dramatycznych wydarzeń. W trakcie polowania zginął 47-letni myśliwy. Funkcjonariusze zatrzymali drugiego uczestnika zdarzenia. Trwa ustalanie, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy też doszło do rażącego złamania procedur bezpieczeństwa.

Radiowóz policyjny

i

Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Nocna tragedia na polowaniu niedaleko Granicznej Wsi

Dramat rozegrał się w rejonie Granicznej Wsi. Z informacji podanych przez Wirtualną Polskę wynika, że w polowaniu uczestniczyło dwóch 47-letnich mężczyzn. Około godziny 23:00 do służb dotarło wezwanie dotyczące postrzelenia. Niestety, życia trafionego myśliwego nie udało się uratować.

Policja wraz z prokuratorem spędzili wiele godzin na zabezpieczaniu śladów w miejscu zdarzenia.

- Prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego zdarzenia – poinformował w rozmowie z WP asp. Karol Kościuk, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim.

Drugi uczestnik polowania w rękach policji

O zdarzeniu powiadomił służby drugi z myśliwych. To on został ujęty przez funkcjonariuszy. Jak dotąd nie przedstawiono mu zarzutów, a śledczy analizują każdą możliwą wersję wydarzeń.

W środowisku myśliwych nieoficjalnie mówi się, że nocne łowy w tak wąskim gronie niosą za sobą ogromne ryzyko ze względu na słabą widoczność. O tym, czy był to fatalny w skutkach błąd, czy tragiczny wypadek, przesądzą dopiero wyniki sekcji zwłok i badania balistyczne.

Polski Związek Łowiecki wydaje oświadczenie po śmierci 47-latka

W oficjalnym komunikacie Polski Związek Łowiecki zadeklarował pełną gotowość do współdziałania ze służbami.

"Wyrażamy ubolewanie z powodu tego dramatycznego zdarzenia i podkreślamy naszą gotowość do współpracy w celu wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn wypadku"

– napisał PZŁ w komunikacie przesłanym redakcji Wirtualnej Polski.

Organizacja dodała, że postępowanie w tej sprawie poprowadzi również okręgowy rzecznik dyscyplinarny.

Długie śledztwo prokuratury w sprawie śmierci myśliwego

Zadaniem prokuratury będzie teraz ustalenie szczegółów:

  • dystansu, z jakiego oddano strzał,
  • stanu zabezpieczenia broni,
  • przestrzegania regulaminu przez uczestników polowania,

oraz ewentualnego błędu, zaniedbania lub celowego działania.

Śledczy na razie milczą w sprawie detali, ale wiadomo, że kluczowe dla sprawy będą wyniki ekspertyz balistycznych i zeznania zatrzymanego mężczyzny.

Sonda
Czy popierasz polowania na zwierzęta?
Zabił żubra pójdzie do więzienia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYŚLIWY
POLICJA
POLOWANIE
WYPADEK