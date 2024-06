Tragedia w Dzień Dziecka. Dwulatek porażony prądem trafił śmigłowcem do szpitala

i Autor: Pixabay Tragiczny wypadek w Dzień Dziecka. Dwulatek porażony prądem trafił śmigłowcem do szpitala

REANIMOWANY



W Dzień Dziecka we Władysławowie doszło do tragicznego zdarzenia. 2-letnie dziecko podczas zabawy zostało porażone prądem. Ratownicy zaczęli reanimację i chłopiec trafił śmigłowcem LPR do szpitala w Gdańsku.