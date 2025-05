Tramwaj zwany pożądaniem w Gdańsku. Studenci mają ważną misję

Młody jelonek wpadł do kanału portowego w Gdańsku. Uratowała go załoga Pioruna

Epidemia HIV w Polsce rośnie niebezpiecznie szybko. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób skorzystało z wiedzy, którą podczas gdańskich juwenaliów będą dzielili się przyszli medycy.

Kampanię organizuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Celem jest profilaktyka HIV, a przede wszystkim zachęcenie do podejmowania bezpieczniejszych zachowań oraz do testowania się w kierunku zakażenia tym wirusem. To niezwykle ważne. W Polsce co roku zakaża się HIV ponad dwa tysiące osób, czyli sześć osób dziennie! Co więcej, prawie 20 proc. polskich seropozytywnych o tym nie wie i może zakażać innych. W Gdańsku akcja IFMSA-Poland odbędzie się 24 maja. Finansowana będzie z grantu uzyskanego przez studentów w konkursie Pozytywnie Otwarci.

Zapraszamy wszystkich, bo przejazd naszym tramwajem będzie darmowy. Wolontariusze-edukatorzy zadbają o dobrą atmosferę, a przy okazji odrobinę wiedzy. Wiedzę najlepiej przyswaja się przyjemnie spędzając czas, więc liczymy na to, że wielu pasażerów gdańskiego tramwaju wysiądzie z niego bogatszych – w fajne gadżety, ale przede wszystkim informacje na temat bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz możliwości testowania się

– zachęca gdańska koordynatorka z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Yelizaveta Nikitsina.

Na co dzień testy na HIV, HCV i kiłę w województwie pomorskim można wykonać w czterech punktach, z których trzy (Gdańsk, Gdynia i Słupsk) są finansowane z budżetu województwa pomorskiego (200 tys. zł w 2025 r.).

Gdańsk

PKD przy przychodni ambulatoryjnej, ul. Smoluchowskiego 18 (budynek G), 80-214 Gdańsk. Centrum Medyczne Smoluchowskiego (dawniej Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, budynek G, wejście nr 4)

godziny otwarcia:

poniedziałek 16.00-20.00

wtorek 16.00-20.00

czwartek 16.00-20.00

Uwaga! Personel na badania zaprasza do godz. 19.15, a po wyniki do 19.30.

Gdynia

PKD Fundacji Pomorski Dom Nadziei przy Szpitalu Morskim, ul. Powstania Styczniowego 1, 80-519 Gdynia (budynek 8, wejście dla niepełnosprawnych, gabinet 17)godziny otwarcia:

środa: 16.00-20.00

piątek: 8.00- 12.00

Uwaga! Ostatni pacjent jest przyjmowany na pół godziny przed zamknięciem PKD.

Słupsk

ul. Hubalczyków 1 (przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka, budynek H, gabinet 108)godziny otarcia:

środy w godz.15.30-18.30

w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9.00-15.00

Sopot

ul. Bolesława Chrobrego 10 (Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, gabinet 7) godziny otarcia:

poniedziałki: godz. 16.00-20.00

Anna Przedmojska z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, koordynatorka krajowa projektu mówi, że:

„dzięki współczesnym terapiom z HIV można żyć tak, jak z wieloma innymi chorobami przewlekłymi – bez komplikacji, ale pod warunkiem, że pozostaje się pod opieką lekarza i przyjmuje się regularnie leki. Dlatego zachęcam każdego do zrobienia testu na HIV. Świetną okazją jest nasza akcja – w niektórych miastach testy będą dostępne od ręki, w pozostałych powiemy, gdzie można je wykonać”.

Tramwaj zwany pożądaniem rusza w kurs

Akcja wpisała się w kalendarz wydarzeń akademickich. Dzięki niej co roku tysiące mieszkańców miast, w których są uniwersytety medyczne dowiadują się, jak unikać zakażenia HIV, gdzie się testować oraz jak się leczyć, jeśli do zakażenia jednak doszło. Jest to też przy okazji świetna zabawa.

Cieszę się, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Polska po raz kolejny znalazło się wśród laureatów naszego konkursu

– powiedział Sławomir Roś z Gilead Sciences Poland, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Poza Gdańskiem, tramwaje i autobusy zwane pożądaniem, pojadą w tym roku w następujących miastach (organizatorzy zastrzegają, że terminy mogą ulec zmianie):

21 maja – Wrocław

22 maja – Szczecin, Zielona Góra

23 maja – Kraków, Radom

24 maja – Lublin, Bydgoszcz

30 maja – Olsztyn, Poznań

31 maja – Opole

6 czerwca – Elbląg

1 grudnia – Warszawa

