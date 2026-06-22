Kaszubskie wzgórza, lasy i "pola ryżowe". Tak wygląda jedna z najciekawszych dróg w Polsce

Trasa Kaszubska należy do najbardziej spektakularnych inwestycji drogowych w Polsce. Kierowcy chwalą ją za komfort podróży i malownicze widoki, a zdjęcia publikowane w internecie pokazują, że sama infrastruktura stała się lokalną atrakcją.

Szczególne zainteresowanie budzą ogromne skarpy powstałe podczas budowy drogi ekspresowej S6. Ich charakterystyczny, tarasowy układ sprawia, że z lotu ptaka przypominają pola ryżowe znane z krajów Azji Południowo-Wschodniej. Fotografie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wygląda Trasa Kaszubska. Droga S6 robi wrażenie! [ZDJĘCIA]

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Kiedy będzie gotowa cała S6?

Kiedy otwarcie drogi S6? To pytanie co rusz zadają sobie kierowcy podróżujący po północy Polski. Na szczęście mamy dla nich dobrą wiadomość. Okazuje się bowiem, że otwarcie drogi ekspresowej S6 ma nastąpić przed wakacjami - 26 czerwca 2026 roku. Po zakończeniu odbiorów technicznych będzie można więc przejechać drogą ekspresową S6 od Trójmiasta aż do Szczecina.

Droga ekspresowa S6 otwarta w częściach

Obecnie kierowcy mogą już jeździć drogą ekspresową S6 na kilku trasach. Na koniec kwietnia otworzono m.in. 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Leśnicami i Bożepolem Wielkim wraz z obwodnicą Lęborka. Te otwarcia już usprawniły podróże, a wyczekiwane otwarcie całej trasy będzie dla wielu kierowców nie lada zbawieniem, to pewne!

Via Hanseatica - Tras Kaszubsa droga ekspresowa S6

Droga ekspresowa S6, znana od 2025 roku jako Trasa Kaszubska, stanowi jeden z kluczowych odcinków międzynarodowego szlaku Via Hanseatica, który spina nadbałtyckie ośrodki od niemieckiej Lubeki aż po łotewską Rygę.

W polskim układzie komunikacyjnym trasa ta pełni również funkcję fragmentu europejskiej drogi E28 i rozciąga się na około 480 kilometrów między przejściami granicznymi. Szczególne znaczenie ma rejon Gdańska, gdzie S6 łączy się z trasą S7, tworząc ważny węzeł dla ruchu tranzytowego i połączeń w obrębie Trójmiasta.