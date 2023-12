Trzy bomby lotnicze w Bałtyku! Komunikat marynarki wojennej

Trzy bomby lotnicze w Bałtyku! Akcja saperów w Zatoce Puckiej, jest komunikat Marynarki Wojennej

Bomby lotnicze w Zatoce Puckiej! Dziś, 15 grudnia od rana nad polskim morzem trwała akcja usunięcia groźnych niewybuchów. W rejonie portu w Helu obowiązywał zakaz przebywania. Co się stało? Marynarka wojenna potwierdza, że dziś, 15 grudnia nurkowie z Gdyni znaleźli trzy bomby lotnicze w Morzu Bałtyckim. Od rana trwały działania nurków Dywizjonu Trałowców z Gdyni. Były to bomby pochodzące z czasów II wojny światowej, ważące łącznie 600 kilogramów. "Ze względów bezpieczeństwa, na czas prowadzenia akcji wprowadzony został zakaz przebywania w rejonie Portu Hel – Zachód oraz zakaz wchodzenia do wody od strony zatoki na odcinku od cypla do Helu Boru" - napisano na stronie Marynarki Wojennej na Facebooku.

"Niewybuchy zostały przekazane patrolowi saperskiemu i zdetonowane na poligonie"

Na szczęście saperzy poradzili sobie sprawnie z groźnymi znaleziskami. "Od rana #GNM z #13dTr intensywnie pracowała nad usunięciem groźnych niewybuchów, które zalegały nieopodal plaży w Helu. Niewybuchy zostały przekazane patrolowi saperskiemu i zdetonowane na poligonie. Mamy połowę grudnia, a to już 37 podwodna interwencja nurków minerów w tym roku" - czytamy na profilu polskiej Marynarki Wojennej na Twitterze.

Od rana #GNM z #13dTr intensywnie pracowała nad usunięciem groźnych niewybuchów, które zalegały nieopodal plaży w Helu. Niewybuchy zostały przekazane patrolowi saperskiemu i zdetonowane na poligonie.Mamy połowę grudnia, a to już 37 podwodna interwencja nurków minerów w tym roku. pic.twitter.com/HqCU0YIVZV— Marynarka Wojenna RP/ Polish Navy (@MarWojRP) December 15, 2023

