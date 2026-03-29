Tych błędów unikaj w Wielkanoc! Jeden może zostać odebrany jako niegrzeczny

Wielkanocne wpadki Polaków. Ten błąd przy życzeniach popełnia prawie każdy

Jak co roku podczas świąt wielu Polaków zalicza drobne wpadki. Jedne uchodzą za niegrzeczne, inne wywołują raczej uśmiech. Jednym z najczęstszych błędów jest niewłaściwy moment składania życzeń wielkanocnych. Ta wpadka zdarza się niemalże każdemu z nas. Najważniejsze wydarzenia przypadają na niedzielę Zmartwychwstania. To wtedy zasiadamy do świątecznego śniadania, wielu wiernych po posiłku udaje się jeszcze na mszę.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to właśnie idealny czas na składanie życzeń. W rzeczywistości jest odwrotnie. Wysyłanie wiadomości czy dzwonienie w trakcie śniadania wielkanocnego z pewnością zakłóci uroczystą atmosferę. Zmusi do przerywania spotkania rodzinnego, by odebrać telefon albo do ciągłego sięgania po smartphona i odpisywania na życzenia, zamiast spędzania czasu z bliskimi.

Eksperci od savoir-vivre’u podkreślają, że życzenia warto złożyć wcześniej. Nawet dzień, dwa, a czasem trzy dni przed Wielkanocą. Świąteczny czas zaczyna się bowiem już w Wielki Czwartek. Nie ma więc potrzeby czekać do niedzielnego poranka. Co więcej, wcześniejsze życzenia są wręcz mile widziane. Dawniej wysyłano kartki pocztowe, które docierały do adresatów jeszcze przed świętami. I było to całkowicie naturalne oraz zgodne z tradycją.

Wielkanocne faux pas przy święceniu pokarmów

Kolejną grupą błędów, które często pojawiają się w okresie Wielkanocy, są te związane z Wielką Sobotą i święceniem pokarmów. Wiele osób odwiedzających kościół z wielkanocnym koszyczkiem nieświadomie dopuszcza się małych błędów. Nie wynikają one jednak z zasad dobrego wychowania, lecz z tradycji religijnej, która nie zawsze jest dobrze znana.

Przede wszystkim w koszyczku powinny znaleźć się wyłącznie produkty spożywcze oraz ewentualnie drobne dekoracje. Nie powinno się wkładać do niego przedmiotów codziennego użytku ani rzeczy niezwiązanych z jedzeniem. Szczególnie niewskazane jest umieszczanie w nim alkoholu.

To jednak nie koniec. Częstym błędem jest także zachowanie wiernych podczas samego święcenia pokarmów. W momencie, gdy kapłan kropi koszyczki wodą święconą, wiele osób automatycznie wykonuje znak krzyża. Tymczasem warto wsłuchać się w zdanie duchownego: "Panie pobłogosław te pokarmy". Jak widzimy, błogosławione są pokarmy, a nie osoby przynoszące koszyczki. Dlatego taki gest jest niepotrzebny, a bywa nawet odbierany przed duchownych z lekkim uśmiechem.

„Śmingus dyngus”? To błąd, który popełnia wielu Polaków

Kolejna często spotykana pomyłka dotyczy samej nazwy świątecznej tradycji obchodzonej w Poniedziałek Wielkanocny. Tego dnia kultywujemy zwyczaj polewania się wodą, który symbolicznie nawiązuje do oczyszczenia i nowego początku, związanego ze Zmartwychwstaniem Chrystusa.

Wielu Polaków używa jednak niepoprawnej formy „śmingus dyngus”. Tymczasem właściwa nazwa brzmi „śmigus dyngus” – bez litery „n” w pierwszym słowie. Choć błąd jest powszechny, warto pamiętać o poprawnej formie, szczególnie w kontekście świątecznych tradycji.

