Prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek zdecydowała o zdjęciu z budynku urzędu miasta ukraińskiej flagi i zastąpieniu jej flagą województwa pomorskiego

To niejedyna zmiana

Ukraińska flaga zniknęła z budynku urzędu miasta! Prezydentka tłumaczy dlaczego

Prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek zdecydowała o zdjęciu z budynku urzędu miasta ukraińskiej flagi i zastąpieniu jej flagą województwa pomorskiego. Zrobiła tak, by podkreślić gotowość magistratu do współpracy z innymi samorządami z województwa pomorskiego, ale również pokazać związki Gdyni z regionem. Flaga Pomorskiego to podarunek od marszałka województwa.