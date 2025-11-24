Umorzono śledztwo w sprawie zabójstwa 8-latka w Kobylnicy

2025-11-24 19:55

Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa 8-latka w Kobylnicy. Ustalono, że sprawcą zbrodni była matka chłopca, która po jej dokonaniu odebrała sobie życie. Nikt kobiety do tego nie nakłaniał, nie była też ofiarą przemocy domowej – podała prokuratura.

W 2023 roku w jednym z domów jednorodzinnych w Kobylnicy na Pomorzu zwłoki 8-latka i jego matki znalazł po powrocie z pracy ojciec dziecka i mąż kobiety. Śledztwo, które dzień później wszczęła Prokuratura Rejonowa w Słupsku, przejęła ostatecznie prokuratura okręgowa. Po ponad dwóch latach od zbrodni śledztwo zakończyło się umorzeniem. Ustalono, jak podał w poniedziałek rzecznik słupskiej prokuratury okręgowej Paweł Wnuk, że zabójstwa dokonała matka chłopca.

Śledztwo dowiodło, co podkreślił prok. Wnuk, że kobieta nie została nakłoniona przez inne osoby do zabójstwa syna i do samobójstwa. Nie była także ofiarą przemocy domowej.

