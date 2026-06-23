Upały groźne dla czworonogów. Te proste sposoby uchronią psa przed falą gorąca

Sposoby na upał u psa. Co zrobić, aby psu nie było gorąco?

Zbliżający się wielkimi krokami sezon urlopowy przynosi ze sobą ekstremalnie wysokie temperatury, które dają się we znaki już od pewnego czasu. Należy pamiętać, że ekstremalna pogoda to gigantyczne wyzwanie nie tylko dla ludzkiego organizmu, ale i dla naszych domowych pupili. Przygotowaliśmy zestawienie praktycznych wskazówek, dzięki którym z łatwością pomożesz swojemu czworonogowi przetrwać najbardziej upalne momenty dnia.

Jak schłodzić psa domowym sposobem na czas upałów?

Psy posiadają zupełnie inny mechanizm termoregulacji niż człowiek, gdyż oddają ciepło przede wszystkim przez ziajanie oraz w bardzo małym procencie przez opuszki łap. W skrajnych warunkach pogodowych ten system może okazać się niewystarczający, a to bezpośrednio prowadzi do niebezpiecznego przegrzania organizmu i groźnego udaru cieplnego. Z tego powodu kluczowe jest nieustanne dbanie o nawodnienie zwierzaka. Należy bezwzględnie pilnować, by w psiej misce cały czas znajdowała się chłodna, czysta woda, którą trzeba wymieniać nawet wielokrotnie w ciągu doby.

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Unikaj spacerów w najgorętszych godzinach w ciągu dnia

Kiedy termometry wskazują rekordowe wartości, wyjścia na zewnątrz należy ograniczyć wyłącznie do wczesnych poranków oraz bardzo późnych wieczorów, kiedy aura staje się znacznie bardziej znośna. Warto pamiętać, że pomiędzy godziną 11:00 a 17:00 należy całkowicie zrezygnować z długich wędrówek z czworonogiem. Trzeba mieć na uwadze, że nagrzane słońcem nawierzchnie, takie jak asfalt czy betonowa kostka, mogą błyskawicznie doprowadzić do bardzo bolesnych poparzeń wrażliwych psich łap.

Co zrobić, gdy psu jest gorąco? Stwórz chłodne miejsce do odpoczynku w domu

Absolutną koniecznością jest zagwarantowanie zwierzakowi bezpiecznego, zacienionego azylu, w którym będzie mógł spokojnie odetchnąć od lejącego się z nieba żaru. Dobrą praktyką jest odizolowanie przynajmniej jednego pomieszczenia od promieni słonecznych poprzez szczelne zasłonięcie okien i uruchomienie klimatyzacji lub wiatraka. Dzięki temu nasz pupil zyska komfortową przestrzeń do regeneracji podczas najtrudniejszych godzin.

Jak obniżyć temperaturę psu?

Wśród właścicieli zwierząt ogromnym uznaniem cieszą się obecnie innowacyjne podkładki termiczne dla czworonogów, które potrafią skutecznie schłodzić organizm. Co istotne, te gadżety funkcjonują całkowicie bez użycia energii elektrycznej i doskonale zbijają temperaturę ciała leżącego na nich zwierzaka. Ich uniwersalność pozwala na bezproblemowe rozłożenie w dowolnej przestrzeni, co czyni je idealnym wyborem zarówno do mieszkania, jak i podczas plenerowych wędrówek czy wakacyjnych podróży.

Mata chłodząca dla psa: jak działa i czy warto?

Mata chłodząca pomaga psu przetrwać upalne dni, skutecznie obniżając temperaturę jego ciała. Większość modeli dostępnych na rynku wypełniona jest specjalnym żelem chłodzącym, który aktywuje się pod wpływem nacisku oraz kontaktu ze zwierzęciem. Dzięki temu mata zaczyna działać automatycznie, gdy pies się na niej położy.

Podczas użytkowania żel pochłania nadmiar ciepła z organizmu zwierzęcia, zapewniając przyjemne uczucie chłodu nawet przez kilka godzin. Po zakończeniu korzystania mata regeneruje swoje właściwości chłodzące – zwykle wystarczy pozostawić ją nieużywaną przez kilkanaście do kilkudziesięciu minut, aby ponownie była gotowa do działania.