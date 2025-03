Ustawa metropolitalna wpisana na listę prac rządu. Co to oznacza dla Pomorza?

Chłopiec uderzył głową o twarde podłoże, nie został przyjęty do szpitala. "Zdarzają się takie sytuacje"

Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot walczą o ustawę metropolitarną dla Pomorza od ponad 8 lat, by usankcjonować prawnie istniejącą już od dawna współpracę metropolitalną na Pomorzu. W czerwcu 2016 roku, w Szymbarku, rozpoczęła się formalna droga do utworzenia związku metropolitalnego w naszym województwie. Dotąd nie udało się doprowadzić sprawy do finału, choć podejmowano takie próby za poprzedniego rządu.

Po zmianie władzy, w lutym 2024 r. po raz kolejny rozpoczęła się droga legislacyjna dla ustawy. Jej projekt trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a rząd rozpoczął nad nią prace.

10 grudnia 2024 r. Zespół do Spraw Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KWRiST rekomendował podjęcie dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła wniosek samorządowców tydzień później. Tym samym projekt został wypracowany i uzgodniony ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ustawa na liście prac rządu

W poniedziałek (17 marca) został postawiony kolejny ważny krok na drodze do metropolii. Projekt ustawy został bowiem wpisany na listę prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projektowana ustawa wprowadza podstawy do utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim, dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz dokonuje nowelizacji wybranych ustaw sektorowych w celu zapewnienia należytej funkcjonalności śląskiemu oraz pomorskiemu związkowi metropolitalnemu

- informuje Kancelaria Premiera.

Planowane przyjęcie ustawy przez rząd i skierowanie do Sejmu RP ma nastąpić w II kwartale br.

Przyjęcie ustawy i formalne ustanowienie pomorskiej metropolii to wiele wymiernych korzyści:

dodatkowe środki finansowe z podatków, wysokości ok 300 - 400 mln złotych na rozwój transportu drogowego, wspólny bilet, rozwój sieci dróg, turystykę i ochronę środowiska;

możliwość integracji komunikacji publicznej na obszarze wszystkich gmin metropolii, także z transportem kolejowym;

wspólna i spójna polityka zagospodarowania przestrzennego;

wspólne działania związane ze środowiskiem i adaptacją do zmian klimatu;

bardziej dynamiczny rynek pracy;

bogatsza oferta kulturalna i edukacyjna.

