W gdańskim zoo pojawili się nowi lokatorzy

Gdańskie Zoo jest jednym z największych ogrodów zoologicznych w Polsce, które co roku odwiedza mnóstwo turystów. Decydując się na wizytę w obiekcie, warto zagospodarować sobie od 2 do 4 godzin, bowiem ogród może pochwalić się naprawdę bogatą wystawą i sporą ilością zwierząt. Co ciekawe, mimo to, że na miejscu osobników do podziwiania nie brakuje, władze obiektu stale starają się powiększać swoją rodzinę, co zrobili także w ostatnim czasie. Kim są nowi lokatorzy?

Do zoo przyjechała m.in. samica wiewiórczaka trójbarwnego, czyli wiewiórka azjatycka, która przed przeprowadzką mieszkała w zoo Leśne Zacisze w okolicach Kielc. Nowym mieszkańcem została również samica wielbłąda dwugarbnego.

W porównaniu transportów wielbłąda i wiewiórczaka, znacznie bardziej skomplikowany był transport wielbłądzicy z Chorzowa. Samice tego gatunku mogą ważyć ponad 300 kg, co sprawia, że zarówno załadunek, przewóz i rozładunek to nie lada wyzwanie. Ślązaczka o imieniu Indira dołączyła do naszych baktrianów, czyli dwóch gdańszczanek oraz młodego Węgra - stwierdziła Beata Kuźniar, specjalista ds. transportu zwierząt, czytamy w informacji prasowej.

Co ciekawe, to nie koniec niespodzianek! Okazuje się, że do gdańskiej rodziny dołączyła para mikrusków kasztanowatych, które przyjechały z zoo w Pilźnie.

Ten mieszkaniec gdańskiego zoo to prawdziwy unikat

Mikrusy kasztanowate to nowi lokatorzy zoo i to z nich pracownicy cieszą się najbardziej. Dlaczego? Okazuje się, że to naprawdę unikatowe zwierzęta, które dziś można zobaczyć zaledwie w ośmiu ogrodach zoologicznych w Europie! To najmniejsze lemury na świecie, mierzące 9 cm i ważące ok. 50 g.

Warto podkreślić, że mikruski kasztanowate są bliskie zagrożenia wyginięciem w naturalnym środowisku, dlatego ich obecność w naszym zoo jest tak bardzo ważna. Nowe osobniki aklimatyzują się w Gdańsku, a opiekunowie przygotowują się do kolejnych transferów - relacjonowała Emilia Salach, dyrektor gdańskiego ZOO, czytamy w informacji prasowej.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają nowi mieszkańcy zoo, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.