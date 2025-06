W Gdyni utworzą Radę Mężczyzn. To pierwsza taka w Trójmieście. Czym będzie się zajmować?

Bardzo się cieszę, że powstaje pierwsza taka rada w Trójmieście. Generalnie to na co chciałbym bardzo mocno zwrócić uwagę to, że temat zdrowia psychicznego dla nas, mężczyzn, jest ciągle tematem wstydliwym, jest tematem tabu. Mężczyźni bardzo późno idą po pomoc do psychiatry, to jest bardzo często za późno i nie ma szansy na wyzdrowienie albo na udzielenie skutecznej pomocy, stąd tyle samobójstw. To, co jest bardzo ważne, to edukacja. Wychodzę z założenia, stąd m.in. mój podcast, że kropla drąży skałę. I do tego samego namawiam radę