Mistrz kierownicy spieszył się do pracy. Policjanci wszystko widzieli. Nagranie trafiło do sieci

Turystyczny hit z czasów PRL wraca do łask. Polacy znów chcą tam jeździć!

Wakacje w PRL-u miały zupełnie inny charakter niż dziś. Zamiast zagranicznych kurortów all inclusive i długich kolejek na lotniskach królowały pociągi, domki letniskowe, ośrodki wczasowe i rodzinne wyjazdy pod namiot. Wypoczynek często oznaczał kontakt z naturą - czyste jeziora, spacery po lesie, cisza i spokój, bez wszechobecnych ekranów i pośpiechu. Urlopowicze z całego kraju tłumnie wybierali miejsca, które dziś moglibyśmy nazwać "zielonymi azylami". Tam nabierali sił, oddychali pełną piersią i naprawdę odpoczywali.

Jednym z takich wyjątkowych miejsc były Bory Tucholskie - ogromny kompleks leśny położony na pograniczu Pomorza i Kujaw. W czasach PRL-u był to prawdziwy hit turystyczny. Dziś, po latach, to zielone serce Polski znów przyciąga uwagę.

Bory Tucholskie – oaza ciszy, spokoju i pachnących lasów

Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce rozciągający się na pograniczu województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. To prawdziwa gratka dla każdego, kto szuka ucieczki od zgiełku wielkiego miasta i pragnie odpocząć wśród przyrody. Nie bez powodu miejsce to nazywane jest "zielonymi płucami Pomorza".

Już w czasach PRL-u było to jedno z najmodniejszych miejsc na kolonie, turnusy czy biwaki. Dziś wracają do łask i to w wielkim stylu. W ostatnim plebiscycie "National Geographic Traveler" Bory Tucholskie zostały uznane za jeden z 16 Cudów Polski, co tylko potwierdza ich wyjątkowy charakter. Autorzy plebiscytu podkreślili nie tylko walory przyrodnicze tego obszaru, ale również jego kulturowe bogactwo – przenikające się tradycje Borowiaków Tucholskich, Kaszubów i Kociewiaków.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Bory Tucholskie [ZDJĘCIA]

Bory Tucholskie. Co czeka na turystów?

Jeśli ktoś myśli, że Bory Tucholskie to tylko lasy, jest w dużym błędzie. To miejsce pełne atrakcji – zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych. Znajdziemy tu setki kilometrów szlaków pieszych i rowerowych, idealnych na aktywny wypoczynek. Wśród największych atrakcji znajdują się jednak m.in. takie miejsca jak:

Jeziora Charzykowskie, Żurskie, Wdzydze czy Gołuń.

Spływy kajakowe.

Akwedukt w Fojutowie – unikatowa konstrukcja, która zachwyca nie tylko pasjonatów inżynierii.

Muzeum Borów Tucholskich.

Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach – idealne miejsce dla tych, którzy chcą poznać historię i kulturę regionu.

Muzeum Indian Północnoamerykańskich w Wymysłowie.

Popularnymi miejscowościami noclegowymi są m.in.: Charzykowy, Swornegacie, Tleń, Pieczyska czy Raciąż, które oferują wszystko – od agroturystyki po komfortowe pensjonaty.