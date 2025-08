W Sopocie otworzono aptekę całodobową. Mieszkańcy czekali na to kilka lat

Całodobowa apteka w Sopocie to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i gości naszego miasta. Od wielu miesięcy prowadziliśmy rozmowy na temat jej utworzenia, dlatego bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić je do końca, a współpraca miasta i przedstawicieli Gemini jest naprawdę bardzo dobra. Apteka jest świetnie zlokalizowana, co zapewnia łatwy dojazd, nie tylko mieszkańcom ale również osobom, które przyjadą po leki z Gdyni czy Gdańska