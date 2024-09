W tej kawiarni klienci sami ustalają cenę! To prawdziwy hit wśród turystów

To wyjątkowe miejsce w Gdańsku. O kawiarni bez cennika wie tylko garstka

Gdańsk to piękne miasto chętnie odwiedzane przez turystów, którzy nie narzekają na brak atrakcyjnych miejsc. Najczęściej kierują się jednak do dobrze znanych lokalizacji i tym samym niestety nie odkrywają punktów mniej popularnych, których - jak się okazuje - jest sporo!

Przy kościele św. Józefa, niemal w połowie drogi między dworcem Gdańsk Główny a Starym Miastem na ul. Elżbietańskiej 9/10 można odwiedzić między innymi Herbaciarnię u Oblatów. Obiekt mieści się w piwnicy dawnego kapitularza, więc wnętrze herbaciarni jest dość surowe, lecz to dodaje mu tylko uroku. Lokalizacja oraz wystrój to jednak niejedyne cechy charakterystyczne tego miejsca. Okazuje się bowiem, że w herbaciarni nie ma cen! Jak to możliwe? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Herbaciarnia u Oblatów. Płacisz, ile chcesz!

Herbaciarnia u Oblatów to bez wątpienia wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska, w którym możemy napić się kawy, herbaty oraz skosztować deserów domowej roboty. Tak jak wspominaliśmy, nie ma tam cennika, co z pewnością może dziwić wiele osób. Na jakiej zasadzie działa więc kawiarnia?

Po wypiciu napojów czy spożyciu ciasta płaci się "co łaska", czyli taką kwotę, którą sami uznamy za odpowiednią. Przed zapłatą można także wpisać się na listę do specjalnego zeszytu, a następnie sfinalizować zamówienie za pomocą gotówki bądź karty płatniczej. Dajcie znać na naszych social mediach, czy mieliście już okazję odwiedzić Herbaciarnię u Oblatów!