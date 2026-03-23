W tej wiosce niemal bez przerwy pada deszcz. Rocznie to kilkanaście tysięcy milimetrów wody

Mawsynram w Indiach to najbardziej deszczowe miejsce na świecie

Nasza planeta skrywa wiele zakątków, których warunki klimatyczne i codzienna pogoda potrafią zaskoczyć. W większości rejonów świata deszcz traktowany jest jako zjawisko rzadkie lub ściśle związane z konkretną porą roku, jednak istnieją obszary, w których opady atmosferyczne są integralną częścią codzienności. W takich miejscach ulewy nie tylko dostarczają życiodajnej wody, ale również w znaczący sposób modelują otoczenie, determinują styl lokalnego budownictwa i dyktują rytm życia tamtejszej społeczności.

Jeżeli szukamy najbardziej deszczowego miejsca na świecie, to znajdziemy je w Indiach, a dokładnie w wiosce Mawsynram. To właśnie tam rejestruje się rekordowe ilości opadów, a woda leje się z nieba przez przeważającą część roku, często z niezwykłą siłą. Roczne sumy deszczu osiągają tu wartości, które wielokrotnie deklasują wyniki z innych części globu. Te ekstremalne zjawiska pogodowe są bezpośrednim wynikiem specyficznego usytuowania geograficznego - wioska leży u stóp gór Khasi i jest nieustannie "bombardowana" wilgotnymi masami powietrza niesionymi przez monsuny znad Zatoki Bengalskiej.

Najbardziej deszczowe miejsce na świecie. Pada tu przez większość roku

Rekordowe opady w Mawsynram i życie w cieniu monsunów

Wioska Mawsynram może poszczycić się oficjalnym wpisem do Księgi Rekordów Guinnessa, który zawdzięcza najwyższej na świecie średniej rocznej sumie opadów, szacowanej na poziomie od 11 800 do 11 900 mm. Dla porównania, w przeważającej liczbie miast w Europie, analogiczna wartość zamyka się w przedziale od 500 do 800 mm.

Warto zauważyć też, w jaki sposób rdzenni mieszkańcy tego indyjskiego regionu poradzili sobie z tak surowym klimatem:

ich domostwa są specjalnie wzmacniane i izolowane akustycznie, aby zminimalizować ogłuszający szum ulewnych deszczy,

zamiast tradycyjnych parasoli używają oryginalnych, ręcznie robionych osłon z bambusa i szerokich liści,

całe ich codzienne funkcjonowanie zostało w dużej mierze dostosowane do rytmu wyznaczanego przez nieustające monsuny.

Pomimo faktu, że tutejszy klimat jest wyjątkowo surowy i wymagający, lokalna społeczność zdołała zaadaptować się do życia w warunkach ciągłych ulew, uznając je za integralny element swojego istnienia. Pogoda dyktuje warunki codziennego życia – zdarzają się sytuacje, kiedy z powodu gwałtownych opadów placówki edukacyjne czy urzędy muszą zostać tymczasowo zamknięte. Nawet lokalna kuchnia uległa modyfikacjom, aby sprostać wyzwaniom klimatycznym. Popularnością cieszą się nieskomplikowane, ale łatwe w przechowywaniu potrawy, z których na szczególną uwagę zasługuje tungtap. Jest to bardzo aromatyczny specjał przyrządzany na bazie papryczek chili, pomidorów oraz poddawanych fermentacji ryb, który staje się nieodzownym składnikiem jadłospisu, zwłaszcza podczas najintensywniejszych monsunów.