W tych dniach nie będzie ogrzewania i cieplej wody w dwóch dzielnicach Gdańska. Miasto wypożyczy farelki

Pierwsza przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody była w połowie stycznia. Teraz - zgodnie z zapowiedzią - GPEC zaplanował drugą przerwę, która potrwa od wtorku, 25 lutego (od godz. 22:30) do godzin wieczornych w środę, 26 lutego. Jest to konieczne do wykonania operacji przełożenia sieci ciepłowniczej, która znajduje się pod konstrukcją mostu Siennickiego. Sam most, jak wiadomo, wcześniej trzeba było zamknąć z powodów technicznych. Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie wypożyczyć farelki.