Walentynki last minute w Trójmieście! Gdzie zabrać drugą połowę?

Miłość niejedno ma imię, dlatego Muzeum Miasta Gdyni zachęca, by w walentynki pielęgnować miłość do Gdyni! W ten wyjątkowy dzień dla wszystkich zakochanych w naszym mieście seniorów przygotowano specjalne oprowadzanie po wystawie „Gdynia – Dzieło Otwarte”.Zwiedzą ekspozycję, poznając najważniejsze wątki historii miasta, skupią się na tym, za co najbardziej Gdynię kochają, a przy kubku herbatki podzielą się swoimi wspomnieniami i fascynacjami. Wszystko z miłości do Gdyni.