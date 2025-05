„Wciągnęła kreskę” i straciła córeczkę z oczu. Żenujące sceny w parku

Lębork. 3-letnia dziewczynka pod opieką nieodpowiedzialnej matki

W poniedziałek (12 maja) po godz. 13. policjanci z Lęborka zostali skierowani na ul. Zwycięstwa. Ktoś zgłosił, że 3-letnia dziewczynka znajduje się pod opieką pijanej matki. Mundurowych zawiadomił przechodzień, który w okolicy Ronda Solidarności zauważył dziecko, wybiegające z parku, idące w stronę przejścia dla pieszych.

Po chwili zatroskany przechodzień zauważył też matkę dziecka. Zawiadomił policję, gdyż według niego, kobieta była nietrzeźwa. Mundurowi potwierdzili przypuszczenia zgłaszającego. 20-latka bełkotała i trudno było się z nią porozumieć. Co więcej, przyznała, że „wciągnęła kreskę”. Policjanci wezwali do 20-latki pogotowie ratunkowe i zaopiekowali się dzieckiem do czasu pojawienia się jej babci. Od 20-latki została pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających, a wyniki badań potwierdziły, że była pod ich działaniem.

O zaistniałej sytuacji policjanci poinformują Sąd Rodzinny, a nieodpowiedzialnej matce przedstawią najprawdopodobniej zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia, przestępstwa zagrożonego karą 3 lat pozbawienia wolności. Sytuację rodziny będzie też monitorował dzielnicowy.

Źródło: Pomorska Policja

