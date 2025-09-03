Więcej kontroli policji we wrześniu. Patrole będą pojawiać się przy szkołach

W związku z powrotem uczniów do szkół, policja zapowiada wzmożone kontrole w rejonach placówek oświatowych.

Od 1 do 30 września 2025 roku, w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły", na ulicach wokół szkół pojawi się więcej patroli.

Funkcjonariusze będą szczególnie surowo podchodzić do kierowców przekraczających prędkość w pobliżu szkół. Sprawdź, jakie mandaty grożą za takie wykroczenia!

Kontrole drogowe policji

Policyjne kontrole to codzienność na polskich drogach - funkcjonariusze sprawdzają nie tylko prędkość jazdy, ale także stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców czy sposób przewożenia pasażerów. Ich celem nie jest wyłącznie karanie mandatami – przede wszystkim chodzi o poprawę bezpieczeństwa i zapobieganie tragediom na drodze. Regularne akcje organizowane przez policję przypominają kierowcom, że za kierownicą nie ma miejsca na lekkomyślność, a przestrzeganie przepisów to obowiązek każdego uczestnika ruchu. Teraz - jak się okazuje - więcej patroli będzie można zauważyć w okolicach szkół.

Policja rusza z akcją "Bezpieczna droga do szkoły". Więcej patroli wokół placówek oświatowych

Od 1 do 30 września 2025 roku, na ulicach w pobliżu szkół i przedszkoli pojawi się znacznie więcej patroli policyjnych. Tegoroczna akcja edukacyjno-informacyjna pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły" ma na celu ochronę najmłodszych uczestników ruchu drogowego, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych, gdzie zagrożenie w tym okresie jest szczególnie wysokie.

Dodatkowo wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w wielu szkołach w Polsce planowane są spotkania edukacyjne z uczniami i nauczycielami, podczas których omawiane będą m.in. zasady bezpiecznego poruszania się po drogach czy znaczenie elementów odblaskowych.

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na zachowania uczestników ruchu drogowego. Policjanci będą przypominać kierującym pojazdami o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci - czytamy na stronie policja.pl.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości przy szkole?

Droga do szkoły to jedno z najbardziej newralgicznych miejsc w ruchu drogowym. To tutaj każdego dnia setki dzieci przechodzi przez jezdnię, często w pośpiechu i rozkojarzeniu. Dlatego policja szczególnie surowo podchodzi do kierowców, którzy w rejonie szkół przekraczają prędkość.

Poniżej prezentujemy aktualny taryfikator mandatów na rok 2025:

przekroczenie do 10 km/h ok. 50 zł i 1 pkt

11–15 km/h - 100 zł i 2 pkt

16–20 km/h - 200 zł i 3 pkt

21–25 km/h - 300 zł i 5 pkt

26–30 km/h - 400 zł i 7 pkt

31–40 km/h - 800 zł (recydywa 1 600 zł) i 9 pkt

41–50 km/h - 1 000 zł (recydywa 2 000 zł) i 11 pkt

51–60 km/h - 1 500 zł (recydywa 3 000 zł) i 13 pkt

61–70 km/h - 2 000 zł (recydywa 4 000 zł) i 14 pkt

Powyżej 70 km/h - 2 500 zł (recydywa 5 000 zł) i 15 pkt.