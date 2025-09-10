Wielka sieć znika z Polski. Z tych telefonów nie zadzwonisz i nie wyślesz SMS

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-10 2:17

Już wkrótce starsze modele telefonów mogą stracić dostęp do internetu mobilnego. Najwięksi operatorzy w Polsce rozpoczęli proces wyłączania wielkiej sieci komórkowej, uznanej za przestarzałą i nieefektywną. To oznacza, że tysiące użytkowników korzystających z klasycznych komórek i pierwszych smartfonów będą musiały pożegnać się z aplikacjami sieciowymi, nawigacją czy bankowością mobilną.

Bon na zakupy za stary telefon z szuflady. Ile można dostać za wymianę?

i

Autor: Pixabay.com
Super Express Google News
  • W Polsce trwa proces wyłączania sieci 3G, co wpłynie na tysiące użytkowników starszych telefonów.
  • Technologia 3G, choć rewolucyjna, jest obecnie przestarzała, a jej wyłączenie pozwoli na rozwój nowszych rozwiązań.
  • Użytkownicy starszych smartfonów i klasycznych komórek stracą dostęp do internetu mobilnego.
  • Jakie konkretne modele telefonów przestaną działać i kiedy operatorzy zakończą proces wyłączania 3G?

Przez lata umożliwiała szybkie połączenia, dawała dostęp do internetu w telefonie i była prawdziwą rewolucją w mobilnej komunikacji. To dzięki niej miliony użytkowników mogły korzystać z map, komunikatorów i bankowości w kieszeni. Dziś jednak technologia ta ustępuje miejsca nowszym rozwiązaniom, a operatorzy ogłaszają jej definitywny koniec. Mowa o sieci 3G.

Koniec sieci 3G w Polsce. Co czeka użytkowników starszych telefonów?

Technologia 3G, choć stanowiła przełom na początku XXI wieku, jest już dziś uznawana za przestarzałą. Utrzymanie trzech generacji sieci (2G, 3G i 4G/5G) generuje znaczące koszty i ogranicza efektywne wykorzystanie dostępnych częstotliwości. Operatorzy, dążąc do zwiększenia przepustowości i jakości usług, podejmują decyzję o wygaszaniu 3G, by przeznaczyć uwolnione pasma na LTE i 5G, oferujące szybszy internet, lepszą jakość rozmów i większą efektywność energetyczną.

Zanik technologii 3G oznacza realny problem dla użytkowników:

  • starszych modeli smartfonów z Androidem (wersje do 4.0),
  • wczesnych modeli iPhone (do iPhone 4),
  • klasycznych telefonów bez obsługi 4G/LTE,
  • starszych tabletów korzystających wyłącznie z modemu 3G.

Takie urządzenia stracą dostęp do internetu mobilnego, co uniemożliwi korzystanie z aplikacji internetowych, nawigacji GPS, komunikatorów czy bankowości mobilnej. Jedynie połączenia głosowe i SMS-y będą możliwe poprzez sieć 2G o bardzo niskiej przepustowości.

Polecany artykuł:

Masz telefon marki Xiaomi lub Samsung? Uważaj na złośliwe oprogramowanie!

Terminy wyłączania 3G u poszczególnych operatorów

Pierwszym operatorem w Polsce, który całkowicie wyłączył 3G był T-Mobile. W ślad za nimi poszły również inne sieci, które sieć 3G wyłączają stopniowo. 

  • Orange prowadzi wymianę etapami i zamierza zakończyć wygaszanie sieci do końca 2025 roku.
  • Play rozpoczął proces w kwietniu 2025 roku, docelowo planując całkowite wyłączenie 3G do końca 2025.
  • Plus, choć oficjalnie nie podał konkretnego harmonogramu, nieoficjalnie wiadomo, że planuje zakończenie procesu do około 2027 roku.

Wyłączenie sieci 3G to konieczny krok w rozwoju technologii mobilnych w Polsce. Choć dla wielu oznacza to wymianę telefonu i konieczność poniesienia kosztów, dla operatorów to szansa na udostępnienie lepszej jakości usług i sprawniejsze wykorzystanie zasobów.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TELEFON
TELEFON KOMÓRKOWY