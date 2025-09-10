Wielka sieć znika z Polski. Z tych telefonów nie zadzwonisz i nie wyślesz SMS

W Polsce trwa proces wyłączania sieci 3G, co wpłynie na tysiące użytkowników starszych telefonów.

Technologia 3G, choć rewolucyjna, jest obecnie przestarzała, a jej wyłączenie pozwoli na rozwój nowszych rozwiązań.

Użytkownicy starszych smartfonów i klasycznych komórek stracą dostęp do internetu mobilnego.

Jakie konkretne modele telefonów przestaną działać i kiedy operatorzy zakończą proces wyłączania 3G?

Przez lata umożliwiała szybkie połączenia, dawała dostęp do internetu w telefonie i była prawdziwą rewolucją w mobilnej komunikacji. To dzięki niej miliony użytkowników mogły korzystać z map, komunikatorów i bankowości w kieszeni. Dziś jednak technologia ta ustępuje miejsca nowszym rozwiązaniom, a operatorzy ogłaszają jej definitywny koniec. Mowa o sieci 3G.

Koniec sieci 3G w Polsce. Co czeka użytkowników starszych telefonów?

Technologia 3G, choć stanowiła przełom na początku XXI wieku, jest już dziś uznawana za przestarzałą. Utrzymanie trzech generacji sieci (2G, 3G i 4G/5G) generuje znaczące koszty i ogranicza efektywne wykorzystanie dostępnych częstotliwości. Operatorzy, dążąc do zwiększenia przepustowości i jakości usług, podejmują decyzję o wygaszaniu 3G, by przeznaczyć uwolnione pasma na LTE i 5G, oferujące szybszy internet, lepszą jakość rozmów i większą efektywność energetyczną.

Zanik technologii 3G oznacza realny problem dla użytkowników:

starszych modeli smartfonów z Androidem (wersje do 4.0),

wczesnych modeli iPhone (do iPhone 4),

klasycznych telefonów bez obsługi 4G/LTE,

starszych tabletów korzystających wyłącznie z modemu 3G.

Takie urządzenia stracą dostęp do internetu mobilnego, co uniemożliwi korzystanie z aplikacji internetowych, nawigacji GPS, komunikatorów czy bankowości mobilnej. Jedynie połączenia głosowe i SMS-y będą możliwe poprzez sieć 2G o bardzo niskiej przepustowości.

Terminy wyłączania 3G u poszczególnych operatorów

Pierwszym operatorem w Polsce, który całkowicie wyłączył 3G był T-Mobile. W ślad za nimi poszły również inne sieci, które sieć 3G wyłączają stopniowo.

Orange prowadzi wymianę etapami i zamierza zakończyć wygaszanie sieci do końca 2025 roku.

Play rozpoczął proces w kwietniu 2025 roku, docelowo planując całkowite wyłączenie 3G do końca 2025.

Plus, choć oficjalnie nie podał konkretnego harmonogramu, nieoficjalnie wiadomo, że planuje zakończenie procesu do około 2027 roku.

Wyłączenie sieci 3G to konieczny krok w rozwoju technologii mobilnych w Polsce. Choć dla wielu oznacza to wymianę telefonu i konieczność poniesienia kosztów, dla operatorów to szansa na udostępnienie lepszej jakości usług i sprawniejsze wykorzystanie zasobów.