Wielka sieć znika z Polski. Z tych telefonów nie zadzwonisz i nie wyślesz SMS

- W Polsce trwa proces wyłączania sieci 3G, co wpłynie na tysiące użytkowników starszych telefonów.
- Technologia 3G, choć rewolucyjna, jest obecnie przestarzała, a jej wyłączenie pozwoli na rozwój nowszych rozwiązań.
- Użytkownicy starszych smartfonów i klasycznych komórek stracą dostęp do internetu mobilnego.
- Jakie konkretne modele telefonów przestaną działać i kiedy operatorzy zakończą proces wyłączania 3G?
Spis treści
Przez lata umożliwiała szybkie połączenia, dawała dostęp do internetu w telefonie i była prawdziwą rewolucją w mobilnej komunikacji. To dzięki niej miliony użytkowników mogły korzystać z map, komunikatorów i bankowości w kieszeni. Dziś jednak technologia ta ustępuje miejsca nowszym rozwiązaniom, a operatorzy ogłaszają jej definitywny koniec. Mowa o sieci 3G.
Koniec sieci 3G w Polsce. Co czeka użytkowników starszych telefonów?
Technologia 3G, choć stanowiła przełom na początku XXI wieku, jest już dziś uznawana za przestarzałą. Utrzymanie trzech generacji sieci (2G, 3G i 4G/5G) generuje znaczące koszty i ogranicza efektywne wykorzystanie dostępnych częstotliwości. Operatorzy, dążąc do zwiększenia przepustowości i jakości usług, podejmują decyzję o wygaszaniu 3G, by przeznaczyć uwolnione pasma na LTE i 5G, oferujące szybszy internet, lepszą jakość rozmów i większą efektywność energetyczną.
Zanik technologii 3G oznacza realny problem dla użytkowników:
- starszych modeli smartfonów z Androidem (wersje do 4.0),
- wczesnych modeli iPhone (do iPhone 4),
- klasycznych telefonów bez obsługi 4G/LTE,
- starszych tabletów korzystających wyłącznie z modemu 3G.
Takie urządzenia stracą dostęp do internetu mobilnego, co uniemożliwi korzystanie z aplikacji internetowych, nawigacji GPS, komunikatorów czy bankowości mobilnej. Jedynie połączenia głosowe i SMS-y będą możliwe poprzez sieć 2G o bardzo niskiej przepustowości.
Terminy wyłączania 3G u poszczególnych operatorów
Pierwszym operatorem w Polsce, który całkowicie wyłączył 3G był T-Mobile. W ślad za nimi poszły również inne sieci, które sieć 3G wyłączają stopniowo.
- Orange prowadzi wymianę etapami i zamierza zakończyć wygaszanie sieci do końca 2025 roku.
- Play rozpoczął proces w kwietniu 2025 roku, docelowo planując całkowite wyłączenie 3G do końca 2025.
- Plus, choć oficjalnie nie podał konkretnego harmonogramu, nieoficjalnie wiadomo, że planuje zakończenie procesu do około 2027 roku.
Wyłączenie sieci 3G to konieczny krok w rozwoju technologii mobilnych w Polsce. Choć dla wielu oznacza to wymianę telefonu i konieczność poniesienia kosztów, dla operatorów to szansa na udostępnienie lepszej jakości usług i sprawniejsze wykorzystanie zasobów.