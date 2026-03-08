Wjechał autem w trzy kobiety na chodniku i zwiał. 47-latka zginęła na miejscu

7 marca około 20:20 w Dębnicy Kaszubskiej kierowca Volkswagena wjechał na chodnik, potrącając trzy kobiety.

W wyniku wypadku 47-letnia kobieta zginęła na miejscu, a dwie pozostałe, w wieku 45 i 49 lat, trafiły do szpitala z urazami.

Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych mężczyzn w wieku 40 i 44 lat, których udział w zdarzeniu jest wyjaśniany.

Do wypadku doszło w sobotę (7 marca) około godz. 20:20 w Dębnicy Kaszubskiej w pow. słupskim na Pomorzu. Ze zgłoszenia, które otrzymały służby wynikało, że na przejściu dla pieszych na DW 210 auto osobowe potrąciło kobietę. Na miejscu zdarzenia okazało się jednak, że poszkodowane są aż trzy panie! W niedzielę rano policja przekazała, że szły one chodnikiem.

- Policjanci ustalili, że kierujący osobowym Volkswagenem, jadąc od strony Słupska na łuku drogi stracił panowanie nad autem, wjechał nim na chodnik i potrącił idących nim pieszych. Następnie porzucił samochód i uciekł z miejsca zdarzenia – przekazał w rozmowie z PAP mł. asp. Amadeusz Galus ze słupskiej policji.

47-latka zginęła na miejscu

Niestety, wypadek okazał się niezwykle tragiczny w skutkach. Jak relacjonował rankiem PAP rzecznik KW PSP w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych, zespół ratownictwa medycznego na miejscu wypadku prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową u poszkodowanej 47-latki. Niestety, mimo podjętych działań ratowniczych, kobieta zmarła. Dwie pozostałe poszkodowane, w wieku 45 i 49 lat, zostały przetransportowane do szpitala z urazami kończyn.

Dwaj mężczyźni zatrzymani

Działania strażaków polegały na udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym, świetleniu miejsca wypadku, jego zabezpieczeniu i kierowaniu ruchem na DW 210. Z kolei policjanci na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady. Gromadzili dokumentację, w tym tę fotograficzną. Jednocześnie prowadzili poszukiwania kierowcy Vokswagena.

- Do sprawy zatrzymani zostali dwaj mężczyźni w wieku 40 i 44 lat - powiedział PAP mł. asp. Galus. Jak dodał, w chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Śledczy będą ustalać ich udział w zdarzeniu. Ma w tym pomóc analiza zebranego na miejscu wypadku materiału dowodowego.

