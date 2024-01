Wpłatomat nie działał, więc wpadł do banku z nożem! Pracownicy byli przerażeni

Przeraził pracowników banku. 46-latek miał w ręku nóż

10 stycznia po godz. 16 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymali niepokojące zgłoszenie od pracownicy placówki bankowej na terenie Kościerzyny. Nieznany mężczyzna miał wejść do banku i grozić pracownikom. Kryminalni od razu zajęli się tą sprawą, przesłuchali świadków, wykonali oględziny i zabezpieczyli monitoring. Mundurowi ustalili, że 46-letni mężczyzna wszedł do banku z nożem w ręku i chciał wpłacić pieniądze na konto, ponieważ wpłatomat nie działał.

Policjanci od razu ustalili miejsce, gdzie przebywa mężczyzna. 46-latek został zatrzymany przez kryminalnych i trafił do policyjnego aresztu. Zebrany materiał pozwolił przedstawić zarzut groźby bezprawnej poprzez demonstrowanie niebezpiecznego narzędzia wobec pracownic banku, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował środek w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.