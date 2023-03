Wracał do domu po zmroku. Nagle zaatakowali go trzej mężczyźni! "Miał być źle zrozumiany"

Samochód wjechał do kanału w Gdyni! "Kierowca unosił się na wodzie"

Ofiara trzech mężczyzn zgłosiła się na policję 27 marca, a do samego zdarzenia doszło w sobotę (25.03.2023 r.). Około godziny 20:30, gdy poszkodowany wracał do domu - trzech mężczyzn, zaczęło wykrzykiwać w jego kierunku wyzwiska, a następnie zaczęli zadawać mu ciosy. Napastników przepędził świadek, który na szczęście postanowił zareagować. Policjanci nie tracili czasu i jeszcze tego samego dnia sprawcy byli w ich rękach.

Pelplin: Brutalne pobicie mężczyzny. Trzech mężczyzn z zarzutami

- Jeszcze tego samego dnia podejrzani zostali przesłuchani w jednostce i usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia. Według ustaleń policjantów motywem napaści miał być źle zrozumiany przez napastników fragment rozmowy poszkodowanego ze swoim kolegą - informuje nas st. post. Katarzyna Ożóg z KPP w Tczewie.

Sprawą zatrzymanych mężczyzn zajmie się sąd. Grozi im do 3 lat więzienia. Na uwagę zasługuje reakcja świadka, którego zachowanie powstrzymało agresorów. Policjanci apelują do poszkodowanych, aby w takich przypadkach zgłaszać się do organów ścigania.

