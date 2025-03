Wywlókł kierowcę z auta i przewrócił. Szokująca agresja sołtysa Kątów Rybackich

Aktualizacja: godz. 16:10

Wójt gminy Sztutowo Robert Zieliński przekazał PAP, że we wtorek po południu (4 marca) sołtys wsi Kąty Rybackie złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Poinformował, że 12 marca odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kąty Rybackie. Zostaną wtedy przeprowadzone wybory na nowego sołtysa.

Wcześniej pisaliśmy:

Kilka dni temu 38-letni Jacek Z., po odejściu z pracy, czuł się jak tykająca bomba. Zawiedziony i rozdrażniony, prawdopodobnie z poczuciem niesprawiedliwości, wyładował swoją agresję na Adamie P., gdy w poniedziałek, 3 marca na drodze wojewódzkiej nr 502 zastał sznur samochodów, które poruszały się bardzo, z jego punktu widzenia, wolno.

Jacek Z. (38 l.), kilka lat temu przeprowadził się z Polski do Kątów Rybackich. Przyciągnęły go uroki turystycznej nadmorskiej gminy. Znalazł pracę jako bosman przy obsłudze śluzy na Mierzei Wiślanej w skowronkach, słynnym przekopie. Pracował dodatkowo jako taksówkarz.

- Był rzutki, miał pomysły, ludzie go chwalili, ale moim zdaniem był porywczy, za porywczy - mówi mieszkaniec Sztutowa.

Rozjuszony utratą pracy, najwyraźniej nie zniósł, że samochody jechały bardzo wolno. W jednej chwili z sołtysa zamienił się w samozwańczego szeryfa drogowego. Nakazał swojej żonie zawrócić i zajechać drogę oplowi prowadzonego przez 52-letniego Adama P. Jego zdaniem to on był sprawcą zatoru.

Nieświadomy kierowca opla zatrzymał się i otworzył drzwi, a wtedy 38-letni Jacek Z. podbiegł do niego, wywlókł go z samochodu i dotkliwie pobił. Powalił Adama P. (52 l.) na ziemię, zadał kilka celnych ciosów i kopniaków, które spowodowały u kierowcy poważne obrażenia. Adam P. trafił do szpitala, a agresor jeszcze tego samego dnia do aresztu. Pomogli w tym internauci, którzy rozpoznali go z zamieszczonego w sieci z zajścia filmu.

- We wtorek, 4 marca pod nadzorem prokuratora trwały czynności z jego udziałem. Czekamy na opinię powołanego biegłego lekarza i od jego opinii zależeć będzie kwalifikacja czynu. W środę najprawdopodobniej zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzuty - mówi Mariusz Duszyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku.

Do bulwersującej sprawy odniosła się również gmina Sztutowo, na terenie której swoją funkcję pełni sołtys Kątów Rybackich.

- Przykro mi, że moja piękna gmina ma taką reklamę, jest mi przykro. Rozpoczęliśmy procedurę odwołania sołtysa z funkcji - mówi Robert Zieliński (48 l.).

Jackowi Z. grozi do 3 lat więzienia.