Wywlókł kierowcę z auta i przewrócił. Szokująca agresja sołtysa Kątów Rybackich

Piszą z Gdańska do Donalda Trumpa. Lech Wałęsa wysyła apel do Stanów

Kąty Rybackie. Sołtys zaatakował na drodze kierowcę opla

Szokujące zdarzenie na Pomorzu. Na drodze wojewódzkiej nr 502 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego rozegrały się sceny niczym z filmu gangsterskiego. Osobowe audi zajechało drogę oplowi, a z pierwszego pojazdu wybiegł rozjuszony mężczyzna. Kierowca opla nieświadomy tego, co się zaraz stanie, otworzył drzwi, a wtedy agresor wywlókł go z pojazdu, przewrócił i poszarpał. Na koniec wulgarnie zwyzywał pasażerkę opla.

Sprawa ujrzała światło dzienne, bowiem żona poszkodowanego mężczyzny umieściła w mediach społecznościowych film z nagranym zajściem. Zaapelowała również o pomoc w identyfikacji napastnika.

- Czy ktoś z naszych znajomych poznaję tego pana? Napadł dzisiaj w godzinach porannych na mojego męża i go pobił? Kierująca audi kobieta wyprzedzała trzy auta na łuku drogi, na podwójnej linii ciągłej. Jechaliśmy z naprzeciwka. Maż pokazał kierującej, że jest nienormalna. To spowodowało najwidoczniej oburzenie tego pana, gdyż zawrócili auto i przed Nowym Dworem Gdańskim zajechali nam drogę. Efekt następny widać na nagraniu – napisała pani Anna.

Wkrótce szokująca prawda wyszła na jaw. Pasażerem audi, który napadł na kierowcę opla, okazał się sołtys Kątów Rybackich. Poszkodowany mężczyzna udał się na obdukcję, według doniesień medialnych ma mieć m.in. wybity ząb i obite żebra.

- Pokrzywdzony złożył zawiadomienie na komendzie policji, przedstawili nagranie, które trafiło też do sieci. Zatrzymaliśmy w tej sprawie 38-letniego mężczyznę. W tej sprawie gromadzony jest materiał dowodowy. Prowadzone są także czynności pod nadzorem prokuratora. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia - powiedziała Radiu Esce mł. asp. Katarzyna Figiel, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

"Została rozpoczęta procedura odwołania"

Do bulwersującej sprawy odniosła się również gmina Sztutowo, na terenie której swoją funkcję pełni sołtys Katów Rybackich. Na swoim profilu na Facebooku samorząd umieścił dwie informacje, w których czytamy m.in.:

- Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego Sołtysa w opinii publicznej - została rozpoczęta procedura odwołania go z funkcji sołtysa. W żadnej mierze nie akceptowane są zachowania, które wywołują przemoc lub nawoływanie do niej, dotyczy to przede wszystkim zdarzenia z dzisiejszego dnia jak i komentarzy społecznie uznawanych za szerzenie nienawiści – czytamy we wpisie.