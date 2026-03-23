Wskazano najpiękniejsze miasto na Pomorzu. To historyczna perła nad Bałtykiem i miejsce narodzin "Solidarności"

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-23 8:29

Portowa dusza, brukowane uliczki i powiew morskiej bryzy tworzą unikalny charakter miejsca, w którym kształtowały się losy Polski i całej Europy. Właśnie w tym nadbałtyckim ośrodku narodził się potężny ruch społeczny, dający milionom szansę na odzyskanie wolności. Odkryjcie niezwykłą metropolię, uznawaną za najpiękniejszy punkt na mapie województwa pomorskiego według AI.

Sztuczna inteligencja wskazuje Gdańsk jako perłę województwa pomorskiego

Sztuczna inteligencja przeanalizowała setki opinii, atrakcji i walorów turystycznych, by wskazać jedno miejsce w województwie pomorskim, które wyróżnia się na tle innych. Zwycięzcą tego niecodziennego zestawienia analitycznego okazał się Gdańsk, który nieustannie przyciąga odwiedzających swoją monumentalną architekturą, fascynującymi dziejami i specyficzną atmosferą dużego, portowego ośrodka.

Gdańsk zachwyca turystów niezależnie od pory roku

Stolica województwa pomorskiego od wielu dekad jest obowiązkowym punktem na mapie wycieczek zarówno dla gości z kraju, jak i z zagranicy, niezmiennie oferując im nowe powody do zachwytu. Metropolia w unikalny sposób łączy dziedzictwo historyczne z bliskością morza i niepowtarzalnym układem urbanistycznym. Chociaż wiele osób traktuje ją wyłącznie jako idealny cel letniego urlopu, w rzeczywistości ta nadbałtycka aglomeracja prezentuje zupełnie inne, fascynujące oblicze podczas każdego kolejnego sezonu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To jedno z najpiękniejszych miast woj. pomorskiego. Tu narodziła sie "Solidarność" [ZDJĘCIA]

Gdańsk
Galeria zdjęć 11

Najważniejsze zabytki i historyczne miejsca w Gdańsku

Odkrywanie uroków tej miejscowości warto zainicjować od jej ścisłego centrum, czyli zabytkowego Głównego Miasta. Słynny Długi Targ oraz ulica Długa tworzą reprezentacyjną oś pełną kunsztownie zdobionych kamienic. W bezpośrednim sąsiedztwie króluje Fontanna Neptuna będąca symbolem metropolii, a zaledwie kilka kroków dalej wznosi się monumentalny Żuraw nad Motławą, stanowiący jeden z najstarszych mechanizmów portowych w Europie.

Turystyczna atrakcyjność tej aglomeracji wykracza jednak daleko poza architekturę, opierając się na jej fundamentalnym znaczeniu dla globalnych dziejów. To właśnie na tutejszym Westerplatte padły pierwsze strzały rozpoczynające II wojnę światową. Z kolei pobliska Stocznia Gdańska stała się areną narodzin „Solidarności”, inicjując proces ogromnych przemian rzutujących na losy niemal całej Europy.

Szerokie plaże i nadmorski relaks w Gdańsku

Bezwzględnym atutem aglomeracji jest jej bezpośredni i nieograniczony dostęp do Morza Bałtyckiego. Piaszczyste i rozległe pasy wybrzeża w dzielnicach takich jak Jelitkowo czy Brzeźno stwarzają wprost idealne warunki do odprężających spacerów wzdłuż linii brzegowej. W sezonie wakacyjnym strefy te tętnią życiem dzięki licznym punktom restauracyjnym i dodatkowym rozrywkom, co sprawia, że nawet najzwyklejsza przechadzka brzegiem morza dostarcza wyjątkowych wrażeń.

Znani politycy i postacie historyczne związane z Gdańskiem

Nadbałtycka metropolia jest miejscem pochodzenia niezwykle imponującej liczby wybitnych postaci ze świata historii i współczesności. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantów miasta jest obecny prezydent RP Karol Nawrocki. Pozostając w sferze najwyższej polityki, warto zaznaczyć, że w tym portowym ośrodku urodził się oraz dorastał urzędujący premier RP Donald Tusk.

Gdańsk, Gdynia czy Sopot? Rozpoznaj jakie miasto jest na zdjęciu!
Pytanie 1 z 10
Jakie miasto jest na zdjęciu?
Gdańsk, Gdynia czy Sopot?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POMORZE
GDAŃSK