Wstrząsający mord matki sześciorga dzieci. Mikroślad zdradził świadka. Zaskakujący finał

47-letnia kobieta została zamordowana na Kaszubach. Jej zwłoki znaleziono 10 lipca 2004 roku. Okoliczności sprawiają, że włosy stają dęba. Matka sześciorga dzieci została uduszona i częściowo rozebrana. W 2021 roku do sprawy zatrzymano 35-latka. 2 lata temu niewyjaśnioną sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, policjanci z gdańskiego Archiwum X oraz prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, którzy skrupulatnie przeanalizowali akta umorzonego postępowania.

- Śledczy podjęli współpracę z policjantami z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku, którzy, wykorzystując nowoczesne metody badań, ponowne poddali analizie zabezpieczony w 2004 roku materiał dowodowy. Weryfikacja genetyczna śladów biologicznych doprowadziła do wytypowania i zatrzymania osoby podejrzanej o dokonanie zabójstwa 47-letniej kobiety - przekazuje mł. asp. Łukasz Kirkuć z Pomorskiej Policji.

Co ciekawe - podejrzany mężczyzna był przesłuchiwany w charakterze świadka w toku śledztwa prowadzonego w 2004 roku. 17 lat później trafił do aresztu, ale Sąd Okręgowy w Gdańsku zwolnił oskarżonego i uznał, że na tym etapie sądowego postępowania nie ma już przesłanek do stosowania aresztu. Mężczyzna wyszedł więc na wolność. Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję i sąd apelacyjny przyznał jej rację.

- W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał za mężczyzną list gończy, w celu zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Mężczyzna ponownie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 35-latek został zatrzymany 13 czerwca przez policjantów w jednym z mieszkań na terenie powiatu kartuskiego. 35-latek nie stawiał oporu i był zaskoczony - informuje "Super Express" mł. asp. Łukasz Kirkuć.

Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie.

