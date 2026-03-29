Wszedł nielegalnie na teren SKM i robił zdjęcia. 38‑letni Węgier zatrzymany w Gdyni

Niebezpieczna „sesja zdjęciowa” na terenie kolejowym

Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 marca przy ul. Morskiej w Gdyni. Patrol Straży Ochrony Kolei zauważył mężczyznę, który znajdował się na terenie należącym do Szybkiej Kolei Miejskiej – miejscu ogrodzonym, oznakowanym i przeznaczonym wyłącznie dla pracowników. Według relacji funkcjonariuszy, 38‑latek miał fotografować składy stojące w elektrowozowni.

SOK-iści natychmiast ujęli intruza i wezwali policję. Na miejscu szybko pojawili się mundurowi z Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni.

Zatrzymany miał przy sobie sprzęt fotograficzny

Po wylegitymowaniu okazało się, że mężczyzna jest obywatelem Węgier. Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. jego sprzęt fotograficzny. Jak podkreśla policja, teren, na który wszedł 38‑latek, jest wyraźnie oznaczony jako niedostępny dla osób postronnych.

Z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na nieuprawnionym wdarciu się na teren zamknięty, mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Tam usłyszał zarzut naruszenia miru domowego.

Grozi mu nawet rok więzienia

Art. 193 Kodeksu karnego przewiduje za takie zachowanie karę grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku. Sprawa trafi teraz do sądu.

Policja przypomina o akcji „Tor”

Służby kolejowe i policja podkreślają, że wciąż trwa ogólnopolska akcja „Tor”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz przeciwdziałanie nieuprawnionemu wstępowi na tereny infrastruktury kolejowej. Mundurowi apelują, by nie ryzykować zdrowia, życia ani odpowiedzialności karnej dla kilku zdjęć z zakazanej strefy.

