Wybór mieszkania w bloku. Te piętra są gwarancją komfortu

Wybór piętra podczas zakupu mieszkania ma kluczowe znaczenie

Wysokość, na której znajduje się dany lokal, w bezpośredni sposób wpływa na jakość naszego codziennego funkcjonowania. Rzutuje ona na akustykę przestrzeni, poziom intymności, warunki termiczne, a docelowo kształtuje rachunki za zużycie energii cieplnej. Z tego powodu przed dokonaniem zakupu lub najmem warto dogłębnie przemyśleć ten istotny szczegół.

Kondygnacje od drugiej do czwartej gwarantują najwyższy standard życia

Na współczesnym rynku mieszkaniowym prym wiodą przestrzenie zlokalizowane między drugim a czwartym poziomem. Tego typu rozmieszczenie skutecznie kompensuje niedogodności towarzyszące skrajnym kondygnacjom.

Nabywcy wybierający centralne kondygnacje zyskują zdecydowanie wyższy poziom prywatności w porównaniu z lokatorami najniższych pięter. Okna omijają bezpośrednie sąsiedztwo ciągów pieszych i stref parkingowych, co wydatnie obniża natężenie miejskiego zgiełku. Przestrzenie te znacznie rzadziej osiągają niekomfortowe temperatury w zestawieniu z mieszkaniami usytuowanymi pod samym dachem. Istotnym plusem finansowym pozostaje wyraźna redukcja opłat za nagrzewanie kaloryferów. Zlokalizowane w środku lokale świetnie magazynują ciepło przenikające z przylegających do nich mieszkań.

Mieszkanie na parterze kusi seniorów i rodziny z małymi dziećmi

Nieruchomości usytuowane na parterze nieustannie przyciągają osoby w podeszłym wieku, rodziców z maluchami oraz przeciwników codziennego oczekiwania na windę. W nowoczesnym budownictwie ogromną wartość dodaną stanowią tam ogródki, które znacząco poszerzają użytkową powierzchnię mieszkania. Zawsze warto jednak bezwzględnie zweryfikować odległość dzielącą okna od głównych traktów pieszych. Zbyt bliskie sąsiedztwo klatki schodowej i miejsc postojowych rzutuje później na akustykę oraz swobodę wszystkich domowników.

Najwyższe piętro w bloku

Nabycie nieruchomości na szczycie budynku stanowi cel dla osób ceniących rozległe panoramy, doskonałe nasłonecznienie oraz brak odgłosów kroków z góry. Zwłaszcza w najnowszych inwestycjach apartamentowych lokale te gwarantują nowym lokatorom poczucie wyjątkowego prestiżu.

Należy mieć jednak świadomość, że mieszkanie pod dachem bywa kłopotliwe z uwagi na nagrzewanie się przestrzeni latem oraz ewentualne uszkodzenia głównego poszycia. W obiektach pochodzących ze starszej epoki lokatorzy regularnie zgłaszają uciążliwe straty ciepła w zimie.

Decyzja o nabyciu własnych czterech kątów wymaga zatem chłodnej kalkulacji. Przed finalizacją umowy dokładnie zweryfikuj usytuowanie samej nieruchomości, aby codzienne funkcjonowanie wszystkich mieszkańców przebiegało całkowicie bezstresowo.