Sąsiad z piekła rodem. Mówił straszne rzeczy. Wieczorem wziął do ręki tasak. Grozi mu dożywocie

Zwiedzanie Gdańska kajakiem? Są tacy, którzy przekonują, że to możliwe

Wypadek na budowie k. Chojnic. 41-latek spadł z dachu, poważne obrażenia

W Topolach koło Chojnic doszło do niebezpiecznego wypadku. Na placu budowy przy fabryce Relaks Fey pracownik spadł z dachu. Trafił do szpitala z licznymi obrażeniami. Policjanci otrzymali informację o zdarzeniu w środę (12 czerwca). – 41-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego wykonując prace na dachu nowo budowanej hali spadł na betonową posadzkę z wysokości około ośmiu metrów – powiedziała cytowana przez "Dziennik Bałtycki" asp Magdalena Zblewska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. Policjantka dodała, że 41-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR.

O niebezpiecznym zdarzeniu poinformowano inwestora, będącego właścicielem terenu. Według wstępnych ustaleń Państwowej Inspekcji Pracy, 41-latek pracował bez zabezpieczeń. Zbigniew Rogulski, członek zarządu Relaks Fey, zaznaczył w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim", że "w chwili przekazania placu budowy odpowiedzialność za wszystko, co się tam dzieje spoczywa na głównym wykonawcy".

Do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, prace na dachu nowej hali zostały wstrzymane.

Źródło: "Dziennik Bałtycki"