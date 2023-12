Kto za to odpowie?

Wypuścili Agnieszkę ze szpitala, dzień później już nie żyła. Osierociła dwójkę dzieci

km | PAP 10:41 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

40-letnia Agnieszka B. trafiła do lecznicy, a kilka tygodni później została przeniesiona na oddział psychiatryczny do 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. W lutym 2016 roku została wypuszczona na przepustkę, dzień później zginęła tragicznie. 21 grudnia ma zapaść decyzja, czy proces lekarzy oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci pacjentki trafi do sądu wojskowego.