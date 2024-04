Koniec obławy

Zabójstwo w Jagatowie. Rafał Z. zatrzymany przez policję

Zakończyła się obława na mężczyznę podejrzanego o zabójstwo w Jagatowie. PAP podaje, że Rafał Z. został zatrzymany przez policję. Zdaniem śledczych, to właśnie on brutalnie zamordował swoją żonę Annę. Kobieta zmarła z powodu wykrwawienia. Motywem zbrodni mogła być zemsta za to, że Anna chciała odejść od męża.