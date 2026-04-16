Zaginiony mężczyzna odnaleziony martwy w samochodzie. Policja wyjaśnia śmierć 42-latka

ciało znaleziono 15 kwietnia ok. godz. 15:00

miejsce: zaparkowany bus przy ul. Malczewskiego w Lęborku

zmarły to 42-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego

był wcześniej poszukiwany jako zaginiony

Do tragicznego odkrycia doszło w środę, 15 kwietnia, około godziny 15. Policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie, udali się na miejsce i w zaparkowanym dostawczym mercedesie odkryli ciało mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w tylnej części pojazdu. Na miejscu rozpoczęły się czynności procesowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz dowody, a także przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora.

Jeszcze tego samego dnia ustalono tożsamość zmarłego. Okazało się, że to 42-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który był wcześniej poszukiwany jako zaginiony. - Okazało się, że to jest to poszukiwany przez nas od kilku dni zaginiony 42-latek z powiatu lęborskiego. [...] Ciało tego mężczyzny zostało przewiezione do prosektorium do badań sekcyjnych. Wstępne ustalenia nie wskazują na to, żeby do śmierci tego mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie - powiedziała "Faktowi" asp. szt. Marta Szałkowska, oficer prasowy KPP w Lęborku.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.