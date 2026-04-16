Zaginiony mężczyzna odnaleziony martwy w samochodzie. Policja wyjaśnia śmierć 42-latka

Jacek Chlewicki
2026-04-16 16:17

W zaparkowanym samochodzie dostawczym przy ul. Malczewskiego w Lęborku znaleziono ciało mężczyzny. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Jeszcze tego samego dnia ustalono, kim był zmarły. Sprawą zajmują się śledczy pod nadzorem prokuratora.

Przemysław Wolff, lat 42



Autor: KPP w Lęborku/ Materiały prasowe
  • ciało znaleziono 15 kwietnia ok. godz. 15:00
  • miejsce: zaparkowany bus przy ul. Malczewskiego w Lęborku
  • zmarły to 42-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego
  • był wcześniej poszukiwany jako zaginiony

Do tragicznego odkrycia doszło w środę, 15 kwietnia, około godziny 15. Policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie, udali się na miejsce i w zaparkowanym dostawczym mercedesie odkryli ciało mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w tylnej części pojazdu. Na miejscu rozpoczęły się czynności procesowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz dowody, a także przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora.

Jeszcze tego samego dnia ustalono tożsamość zmarłego. Okazało się, że to 42-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który był wcześniej poszukiwany jako zaginiony. - Okazało się, że to jest to poszukiwany przez nas od kilku dni zaginiony 42-latek z powiatu lęborskiego. [...] Ciało tego mężczyzny zostało przewiezione do prosektorium do badań sekcyjnych. Wstępne ustalenia nie wskazują na to, żeby do śmierci tego mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie - powiedziała "Faktowi" asp. szt. Marta Szałkowska, oficer prasowy KPP w Lęborku.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

