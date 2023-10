Zakazy zatrzymywania się, zakaz wjazdu i dodatkowe parkingi. Tak przygotowano gdańskie ulice na Wszystkich Świętych

Wszyscy zachęcają, by na cmentarze wybrać dojazd komunikacją miejską. W Trójmieście będzie to łatwe, bo uruchamiane są dodatkowe linie i zwiększona jest liczba kursów. W Gdańsku w dotarciu na cmentarze pomogą trzy specjalne linie autobusowe: 601, 610 i 627 oraz tramwajowa 18. Największą nekropolią są gdańskie Łostowice i właśnie tam bezie największy ruch.

W środę, 1 listopada obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty (nie niedziele czy święta). W Gdyni uruchomiono dodatkowe autobusy specjalne:

cmentarz komunalny przy ul. Witomińskiej: w dniach 31 października i 1 listopada funkcjonować będą linie 390 (do/z Śródmieścia Gdyni) oraz 392 (do/z Witomina)

cmentarz komunalny w Kosakowie: w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada funkcjonować będzie linia 305. W tym roku dodatkowo 1 listopada uruchomiona zostanie linia 335 – łącząca Śródmieście Gdyni z cmentarzem w Kosakowie przez ul. Janka Wiśniewskiego oraz ul. Kwiatkowskiego i ul. Dąbka.

cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej: w dniu 1 listopada uruchomiona zostaje dodatkowa linia 380.

SKM w Trójmieście 1 listopada będzie jeździć częściej. Na odcinku Gdynia Chylonia - Gdańsk Śródmieście - co 10 min, a na trasie Wejherowo - Gdańsk Śródmieście - co 20 min.

Zmiany drogowe na Wszystkich Świętych

Jak co roku zmieniana jest organizacja ruchu. Kierowcy muszą zwrócić uwagę na policjantów kierujących ruchem i nowe znaki. Jazda na pamięć może się źle skończyć.

Zbliża się okres, kiedy w mieście będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu oraz komunikacji zbiorowej. Największych utrudnień spodziewamy się w obszarach największych nekropolii, czyli przy cmentarzu Łostowickim i na Srebrzysku. Tam też wprowadzamy dodatkowe środki w postaci trzech linii autobusowych i jednej tramwajowej, by te utrudnienia były jak najmniejsze. Zachęcamy, by tego dnia zostawić samochód w domu i skorzystać z komunikacji zbiorowej

- mówi portalowi gdansk.pl Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem:

komunikacji miejskiej,

taksówek,

pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualną niebieską kartę parkingową

mieszkańców,

osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą

zaopatrzenia przycmentarnego handlu.

Dla pozostałych kierowców ruch będzie jednokierunkowy w relacji od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Gdzie parkować 1 listopada?

W Gdańsku przygotowane są 3 parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Nowa Olchowa (ok. 200 miejsc postojowych).

Zmiany w organizacji ruchu przed cmentarzami

W Gdyni ulicą Witomińską przejedziemy tylko w jednym kierunku, a wzdłuż drogi obowiązuje zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Straż Miejska zabezpieczyła też grząskie, leśne pobocza. Witomińską przejedziemy od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową do skrzyżowania z ul. Warszawską tylko w jednym kierunku.

Od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich i rowerzyści. Pozostali uczestnicy ruchu, w tym taksówki, będą mogli dostać się w rejon cmentarza tylko od ul. Kieleckiej.

Z cmentarza na ul. spokojnej wyjedziemy tylko w kierunku centrum, obowiązuje zakaz skrętu w lewo.