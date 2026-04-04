Załamanie aury uderzy w Polskę. IMGW ostrzega przed burzami i deszczem ze śniegiem

Zmiana pogody w niedzielę. Gdzie pojawią się burze?

W niedzielę, 5 kwietnia w większości regionów kraju będzie dość ciepło. Na północy i nad morzem temperatury wyniosą około 12–14°C, w centrum sięgną nawet 19°C, a na południu i południowym zachodzie dojdą do 20–21°C.

Nie wszędzie jednak będzie pogodnie. W wielu miejscach pojawi się większe zachmurzenie, a lokalnie – zwłaszcza na północy, zachodzie i później również w centrum – wystąpią przelotne opady deszczu. Niewykluczone są także burze.

Dodatkowo odczuwalny będzie wiatr, który chwilami może być dość silny i porywisty, szczególnie w północnej części kraju i nad morzem.

Wyraźny spadek temperatury w nocy

W nocy zacznie się wyraźne ochłodzenie. Temperatura spadnie do około 1–2°C na północy, około 5°C w centrum oraz do 9–10°C na południowym wschodzie.

Miejscami nadal pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a lokalnie także deszczu ze śniegiem. Wiatr nie osłabnie i wciąż będzie odczuwalny, momentami porywisty, zwłaszcza na północy kraju.

Jaka pogoda w poniedziałek? IMGW zapowiada ochłodzenie

Początek tygodnia przyniesie wyraźne ochłodzenie. Na północy i terenach podgórskich będzie około 7–8°C, w centrum i na zachodzie 10–11°C, a na południu maksymalnie około 12°C.

W wielu miejscach prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Do tego dojdzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty wiatr, który sprawi, że temperatura będzie odczuwalnie niższa.

Prognoza pogody dla Warszawy. Kiedy nadejdzie deszcz?

W niedzielę, 5 kwietnia w stolicy będzie około 18°C. Pod koniec dnia możliwe są przelotne opady deszczu.

W nocy temperatura spadnie do około 5°C i pojawią się opady.

W poniedziałek, 6 kwietnia zrobi się wyraźnie chłodniej – maksymalnie około 11°C. Przewidywane są przelotne opady deszczu, a wiatr będzie silniejszy i porywisty.

