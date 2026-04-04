Doda Wielką Sobotę spędziła z byłym narzeczonym i byłą dziewczyną! "Najlepsi eks są z Ciechanowa"

Burzliwe życie miłosne Dody

Od dwóch dekad Doda (42 l.) nie schodzi z medialnych afiszy. Charyzmatyczna piosenkarka może pochwalić się wieloma sukcesami oraz dużym gronem bardzo wiernych fanów. Niestety, nie ma szczęścia w miłości. Sama z żalem wyznała kiedyś, że: "Tej prawdziwej nigdy nie było mi dane dostać".

Piosenkarka ma za sobą kilka bardzo medialnych związków. Z byłymi partnerami nie ma za dobrych relacji. Po rozstaniu często wzajemnie oskarżali się o różne przewinienia. Kilka lat temu Doda postanowiła, że nie będzie więcej komentować swojego życia prywatnego. Po ostatnim głośnym rozstaniu stwierdziła, że kolejnego partnera pokaże dopiero po ślubie.

Doda spędza Wielkanoc w rodzinnym Ciechanowie. Przedpołudniem razem z mamą pojechała poświęcić świąteczny koszyczek. Znalazła również czas dla starych znajomych. Na Instagramie wrzuciła nagranie ze spotkania z byłym narzeczonym oraz... była dziewczyną!

Doda spotkała się z byłym narzeczonym i byłą dziewczyną

Doda ma za sobą bardzo burzliwe życie uczuciowe. O jej małżeństwach z Radosławem Majdanem i Emilem Stępniem czy relacji z Nergalem napisano i powiedziano już chyba wszystko. Niewiele za to było wiadomo o jej pierwszych związkach. Aż do czasu. Pod koniec ubiegłego roku piosenkarka opowiedziała o tym, że straciła cnotę z... dziewczyną.

Za to jej pierwszą większą miłością był Damian z Ciechanowa. Relacja była na tyle poważna, że doszło do zaręczyn! Do ślubu nie doszło, ale byli partnerzy pozostali ze sobą w przyjaźni.

Kochani, ilu z was jest takim szczęściarzem, że może się spotkać jednocześnie ze swoim byłym chłopakiem i ze swoją byłą dziewczyną - zapytała z uśmiechem Doda w instagramowej relacji.

Następnie dodała serię wspólnych zdjęć oraz filmików. Kontrowersyjna artystka nie kryła radości ze spotkania.

Najlepsi eks są z Ciechanowa. Od 25 lat zero wywiadu czy podcastu - dodała w kolejnej relacji.

Piosenkarka postanowiła przy okazji zareklamować swojego byłego partnera. Zachwalała nie tylko jego urodę. Siedząc z nim w samochodzie wyznała, że jest zdolnym architektem. Będzie jej wdzięczny za taką reklamę?

