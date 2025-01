Zamknięcie mostu Siennickiego. Jaka teraz droga dla ruchu samochodów?

Zamknięcie i przebudowa Mostu Siennickiego - to wszystko oznacza, że do połowy 2027 roku cały ruch samochodowy na Przeróbkę i Stogi będzie się odbywał przez most wantowy Jana Pawła II. To nie tyle objazd, co alternatywna droga, z której na co dzień korzystają mieszkańcy obu dzielnic. Od piątku wieczór, 10 stycznia, nie będzie innej możliwości dojazdu. Czas podróży będzie zbliżony lub minimalnie dłuższy.

Z jednego mostu na drugi

Z przyczyn technicznych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w piątek 10 stycznia most Siennicki zostanie zamknięty. O godz. 20.00 wstrzymany zostanie ruch tramwajowy, a o 22.00 - ruch samochodowy, pieszy i rowerowy. Most pozostanie zamknięty aż do zakończenia przebudowy, planowanej do połowy 2027 roku. Kierowcy aut prywatnych i firmowych, a także cała komunikacja miejska będą korzystać z drogi przez nieodległy most wantowy.

Zamknięcie mostu Siennickiego. Bezpłatne autobusy na Stogi i Przeróbkę

Od którego przystanku będzie można jechać bezpłatnie w kierunku Stogów i Przeróbki? Warto zapamiętać, że dla poszczególnych linii wygląda to różnie:

linia T8, a więc zastępcze autobusy wahadłowe, rozpoczynające i kończące bieg na ul. Głębokiej - bezpłatne na całej trasie

linia 138 - od przystanku Akademia Muzyczna

linie 106 i 111 - od przystanku Chłodna

Więcej połączeń na Przeróbkę

Od soboty, 11 stycznia punktami przesiadkowym na Przeróbkę będą przystanki Akademia Muzyczna i ul. Chłodna. Mieszkańcy Przeróbki będą mogli dotrzeć do domów autobusami linii 106, 111 i 138, które będą kursować ze średnią częstotliwością w godzinach szczytu co 10 minut, poza szczytem co 20. Liczba kursów na liniach autobusowych zostanie zwiększona z 75 na 108, czyli realnie dajemy o 33 kursy więcej.

Linie autobusowe 106 i 111 zatrzymując się przy ul. Chłodnej, pojadą przez Długie Ogrody w ul. Elbląska, mostem wantowym w ul. Lenartowicza i do ul. Siennickiej. Przystanki Elbląska 05 i Głęboka nie będą przez te linie obsługiwane. Linia autobusowa 138 zatrzyma się na przystanku Akademia Muzyczna, skąd pojedzie przez ul. Elbląską, mostem wantowym w ul. Lenartowicza do ul. Siennickiej. Mieszkańcy teraz mają do dyspozycji autobusy i dwie linie tramwajowe, ale największe zapotrzebowanie na tramwaje linii 8 i 9 notujemy na odcinku Dworzec Główny - Głęboka i w tej relacji dotychczasowa częstotliwość zostaje utrzymana.

Przesiadka do T8, na Stogi

Od piątku, 10 stycznia przystanek Głęboka będzie punktem przesiadkowym między tramwajami linii 8 i 9, a autobusami linii T8.

Uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Głęboka 90 dla pasażerów wysiadających i wsiadających za skrzyżowaniem z ul. Głęboką. Z przyczyn technicznych przystanki w stałej lokalizacji: Głęboka 01 i 02 będą nieczynne. Przystankiem końcowo-początkowym dla linii T8 będzie przystanek tymczasowy Głęboka 91 (tuż za skrzyżowaniem z ul. Siennicką).

Zastępcza linia autobusowa będzie funkcjonować z częstotliwością co 5-10 minut na trasie:

Głęboka - Elbląska - Trasa Sucharskiego (most wantowy) - Wosia Budzysza - Stryjewskiego - Nowotna - Stogi - (wybranymi kursami: Stogi Plaża) - Nowotna - Stryjewskiego - Wosia Budzysza - Trasa Sucharskiego (most wantowy) - Elbląska - Siennicka - Głęboka.

Na trasie linii będą obowiązywać tylko wybrane przystanki.