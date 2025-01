Mężczyzna z czarnego sedana wabił do auta 10-latka?! Szokująca prawda wyszła na jaw

Mieszkania w Polsce. W tych miastach nie kupisz tanio

Zakup mieszkania w naszym kraju to dziś nie lada wyzwanie w szczególności dla osób młodych, choć oczywiście nie jest to zasadą. Decydując się jednak na taką transakcję, jeszcze przed finalizacją warto rozeznać się w temacie i wziąć pod uwagę fakt, iż w zależności od regionu w Polsce, cena za metr kwadratowy może się różnić.

Jeśli myślisz o inwestycji w jednym z największych miast, czyli np. w Warszawie, Krakowie czy w Trójmieście, musisz przygotować się na solidny wydatek, ponieważ to właśnie tam ceny są najwyższe. Co ciekawe, decydując się na nieruchomość w Trójmieście, a dokładnie w Gdyni można zaobserwować, iż w zależności od regionu miejscowości, ceny są bardzo rozstrzelone - mówimy o różnicach nawet w milionie złotych, więc oferty lepiej przeglądać bardzo skrupulatnie!

Ceny mieszkań w Gdyni. Rozstrzał cenowy zaskakuje nawet agentów nieruchomości

Ile kosztuje mieszkanie w Gdyni? Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi, bowiem ceny nieruchomości w tym mieście - tak jak wspominaliśmy - są bardzo zróżnicowane, jednak zgodnie z informacjami podanymi przez portal trojmiasto.eska.pl wychodzi na to, iż cena w dużej mierze zależy od dzielnicy. Okazuje się, że najtaniej lokum kupimy w dzielnicy Chylonia - 455 000 zł, natomiast najdrożej będzie w Orłowie, gdzie mówimy już o 1 610 000 zł. Co ciekawe, Orłowo wcale nie jest centrum miasta, lecz przyciąga mieszkańców w szczególności zielenią, naturą oraz spokojem.

