Mieszkanie w tych dzielnicach Warszawy to prawdziwy prestiż. Cena za metr kwadratowy przeraża

Warszawa to miasto, do którego chętnie przeprowadzają się Polacy. Niektórzy wynajmują mieszkania, a inni decydują się na ich zakup. Jeśli należysz do drugiego grona i planujesz taką inwestycję, dowiedz się, w których rejonach miasta ceny mieszkań w ostatnim czasie spadły, a w których wzrosły. Te dzielnice lepiej omijać szerokim łukiem.