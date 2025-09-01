Zapłacili prawie 6,5 tys. zł, żeby zwiedzić wystawę ECS

Zbigniew i Paulina Krause wylicytowali wizytę w ECS, w ramach gdańskich aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tuż przed 45. rocznicą podpisania Porozumienia Gdańskiego, przyszedł czas na realizację. Zabrali ze sobą grupę przyjaciół!

Półtora roku temu próbowali wygrać licytowany dla WOŚP mecz tenisa ziemnego z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. Nie udało się, ktoś przebił ich ofertę w ostatniej chwili. 

Gdy więc w czasie ostatniej edycji WOŚP zobaczyli, że do wygrania jest spacer z prezydent Gdańska po Wystawie Stałej Europejskiego Centrum Solidarności - uparli się, że tym razem muszą wygrać. Ostateczna cena: 6400 złotych.

Warto było dać każdą złotówkę

- podkreśla Zbigniew Krause

Ale małżeństwo nie zwiedzało ECS samo. Krótko przed umówionym terminem spaceru po ECS, zapytali, czy mogą zabrać z sobą jeszcze kilka osób.

Zbigniew i Paulina Krause stawili się we wtorek (26 sierpnia) w Ogrodzie Zimowym ECS, w towarzystwie przyjaciół i pracowników swojej firmy.

Ja osobiście byłem w ECS już po raz trzeci, i znowu mi się podobało. Dla większości naszej grupy przeżycie było tym większe, że wcześniej nie mieli okazji zwiedzić wystawy. A oprócz tego mogliśmy pochodzić z panią prezydent po zapleczu ECS. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie na dachu. To były wspaniałe dwie godziny, i świetna pamiątka

- mówił Zbigniew Krause.

Europejskie Centrum Solidarności. Co kryje w sobie budynek?

Europejskie Centrum Solidarności powołane zostało w 2007 roku. Celem działalności Centrum jest upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach.

Obiekt zajmuje powierzchnię około jednego hektara i posiada 5 pięter oraz podziemny parking o 286 miejscach. W budynku przygotowano ekspozycję stałą, która w przestrzeni sześciu sal przedstawia współczesną historię Polski, powstanie ruchu solidarnościowego oraz jego dziedzictwo.

Oprócz wystawy stałej w siedzibie Centrum mieszczą się: archiwum, biblioteka, mediateka, sala wielofunkcyjna. Na parterze budynku, swobodnie dostępnym, znajdują się: całoroczny ogród oraz księgarnia, sklep z pamiątkami i kawiarnia. Oprócz Europejskiego Centrum Solidarności w budynku siedziby mają także organizacje pozarządowe.

Szacuje się, że koszt rocznego utrzymania obiektu wynosić będzie 13,5 mln zł, przy przychodach około 2 mln zł. Szacowana roczna liczba osób odwiedzających to 268 tys. gości.

