Zapłacili prawie 6,5 tys. zł, żeby zwiedzić wystawę ECS

Półtora roku temu próbowali wygrać licytowany dla WOŚP mecz tenisa ziemnego z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. Nie udało się, ktoś przebił ich ofertę w ostatniej chwili.

Gdy więc w czasie ostatniej edycji WOŚP zobaczyli, że do wygrania jest spacer z prezydent Gdańska po Wystawie Stałej Europejskiego Centrum Solidarności - uparli się, że tym razem muszą wygrać. Ostateczna cena: 6400 złotych.

Warto było dać każdą złotówkę

- podkreśla Zbigniew Krause w rozmowie z miejskim portalem gdansk.pl.

Ale małżeństwo nie zwiedzało ECS samo. Krótko przed umówionym terminem spaceru po ECS, zapytali, czy mogą zabrać z sobą jeszcze kilka osób.

Zbigniew i Paulina Krause stawili się we wtorek (26 sierpnia) w Ogrodzie Zimowym ECS, w towarzystwie przyjaciół i pracowników swojej firmy.

Ja osobiście byłem w ECS już po raz trzeci, i znowu mi się podobało. Dla większości naszej grupy przeżycie było tym większe, że wcześniej nie mieli okazji zwiedzić wystawy. A oprócz tego mogliśmy pochodzić z panią prezydent po zapleczu ECS. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie na dachu. To były wspaniałe dwie godziny, i świetna pamiątka

- mówił Zbigniew Krause.

Europejskie Centrum Solidarności. Co kryje w sobie budynek?

Europejskie Centrum Solidarności powołane zostało w 2007 roku. Celem działalności Centrum jest upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach.

Obiekt zajmuje powierzchnię około jednego hektara i posiada 5 pięter oraz podziemny parking o 286 miejscach. W budynku przygotowano ekspozycję stałą, która w przestrzeni sześciu sal przedstawia współczesną historię Polski, powstanie ruchu solidarnościowego oraz jego dziedzictwo.

Oprócz wystawy stałej w siedzibie Centrum mieszczą się: archiwum, biblioteka, mediateka, sala wielofunkcyjna. Na parterze budynku, swobodnie dostępnym, znajdują się: całoroczny ogród oraz księgarnia, sklep z pamiątkami i kawiarnia. Oprócz Europejskiego Centrum Solidarności w budynku siedziby mają także organizacje pozarządowe.

Szacuje się, że koszt rocznego utrzymania obiektu wynosić będzie 13,5 mln zł, przy przychodach około 2 mln zł. Szacowana roczna liczba osób odwiedzających to 268 tys. gości.

GALERIA: Aktywiści Ostatniego Pokolenia zatrzymani w Gdańsku

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na Facebooku lub na skrzynkę: [email protected].