To tutaj rozpoczął się największy koszmar XX wieku. Rocznica wybuchu II wojny światowej na Westerplatte

2025-09-01 9:58

W poniedziałkowy poranek, 1 września, na Westerplatte odbyły się uroczyste obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W wydarzeniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele państwa, w tym prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Uroczystości na Westerplatte

Obchody rozpoczęły się o świcie, zgodnie z tradycją, tuż przed godz. 4:45, kiedy to rozległy się syreny alarmowe. Było to symboliczne nawiązanie do niemieckiego ataku na polską Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte, który 1 września 1939 roku rozpoczął II wojnę światową, która była najbardziej tragicznym wydarzeniem XX wieku.

Prezydent, premier i ważne przemówienia

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Towarzyszyli mu premier, marszałek Sejmu, szef MON i szef BBN.

Podczas uroczystości na maszt podniesiono flagę państwową, a żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn państwowy. Zapłonął również Znicz Pokoju, a bohaterstwo obrońców ojczyzny uczczono salutem armatnim.

Ważnym elementem obchodów były oficjalne przemówienia, które wygłosili m.in. prezydent RP, premier, szef MON, marszałek Sejmu i zastępca prezydenta Gdańska. Po nich nastąpiła modlitwa.

Po ceremonii złożenia wieńców przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża uczestnicy wysłuchali „Hymnu do Bałtyku” oraz Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Westerplatte - symbol oporu i bohaterstwa

Atak niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" na polską składnicę wojskową na Westerplatte był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 r. bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.

Według różnych źródeł, gdy wybuchły walki, w polskiej składnicy przebywało 210-240 Polaków. W walkach poległo 15 polskich żołnierzy, około 30 zostało rannych. Liczbę zabitych po stronie niemieckiej szacuje się na 50 żołnierzy, rannych - na około 120.

Westerplatte na zawsze pozostanie symbolem polskiego oporu i bohaterstwa w obliczu niemieckiej agresji. Uroczystości rocznicowe są okazją do oddania hołdu obrońcom i przypomnienia o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej.

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte
29 zdjęć
