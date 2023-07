Zapukali do niego policjanci. Nie zgadniesz, gdzie ukrył się 28-latek z Pomorza

Kryminalni z województwa pomorskiego natrafili na ślad poszukiwanego listem gończym. 28-latek wcześniej ukrywał się za granicą. Pojechali do mieszkania i trafili w dziesiątkę, choć podejrzany robił wszystko, aby uniknąć spotkania z funkcjonariuszami.

- Gdy policjanci zapukali do drzwi i zapytali o 28-latka, jeden z domowników przekazał, że nie ma go wewnątrz, gdyż wyjechał do pracy. W czasie rozmowy funkcjonariusze dostrzeli jednak nierozpakowaną walizkę i sporo męskich ubrań, co wzbudziło ich podejrzenia - informuje nas st. sierż. Dawid Łaszcz z KPP w Bytowie.

- Policjanci sprawdzili dokładnie mieszkanie i otwierając jedną z szaf zobaczyli przykrytego odzieżą poszukiwanego mężczyznę, który chciał uniknąć spotkania z mundurowymi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, zaś niedługo zostanie przewieziony do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe 8 miesięcy więzienia, za wcześniej zasądzony wyrok niestosowania się do sądowych zakazów - podsumowuje oficer prasowy KPP Bytów.

