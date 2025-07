Zarobki nauczycieli w 2025 roku. Ile zarobią po wakacjach? Będą zmiany

Spis treści

Zawód nauczyciela od lat stoi przed wieloma wyzwaniami, a jednym z kluczowych problemów pozostają kwestie wynagrodzeń. Pomimo istotnej roli, jaką pełnią pedagodzy w społeczeństwie, ich pensje często nie nadążają za rosnącymi kosztami życia i oczekiwaniami. W obliczu zbliżającego się nowego roku szkolnego wiele osób zastanawia się, czy i jak zmienią się zarobki nauczycieli oraz jakie decyzje czekają oświatę w najbliższym czasie.

Zarobki nauczycieli w Polsce niewystarczające

Praca nauczyciela jest trudna i wymagająca, bowiem to nie tylko prowadzenie lekcji, ale także ciągłe przygotowania, praca z uczniami o różnych potrzebach, udział w dodatkowych zajęciach i obowiązkach pozalekcyjnych. Nic więc dziwnego, że coraz częściej właśnie to grono pracowników porusza kwestię wynagrodzeń i stale zastanawia się co z podwyżkami. Według wielu osób wysokość pensji nauczycieli jest zdecydowanie za niska, tym samym czy w najbliższym czasie mogą oni liczyć na jakikolwiek wzrost oraz jak aktualnie przedstawiają się ich zarobki?

Zarobki nauczycieli po podwyżkach w 2025 roku

W 2025 roku płaca minimalna wzrosła o 7,8%, podczas gdy pensje nauczycieli zostały podniesione jedynie o 5%. Poniżej przedstawiamy wynagrodzenia nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym po podwyżce w 2025 roku:

nauczyciel stażysta - 5154 zł brutto

nauczyciel mianowany - 5310 zł brutto

nauczyciel dyplomowany - 6211 zł brutto.

Zarobki nauczycieli od września 2025

Wiadomo już, że od września 2025 roku wysokość wynagrodzeń nauczycieli nie ulegnie zmianie, lecz pojawią się pewne rewolucje organizacyjne dotyczące płatności za nadgodziny. Okazuje się, że te mają być wypłacane z góry, do 5. dnia każdego miesiąca. Ponadto wprowadzona zostanie nowa nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy w wysokości aż 400% pensji.

Pensja nauczyciela w Polsce to żart? Oświata chce zmian

Sytuacja finansowa nauczycieli w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Nic więc dziwnego, że pojawiają się dyskusje, które skupiają się na konieczności powiązania płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem krajowym. Dzięki temu pensje pedagogów nie byłyby zagrożone obniżeniem do poziomu minimalnej płacy, bez względu na decyzje polityczne. Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby zapewnić większą stabilność finansową nauczycielom oraz uczynić ich zawód bardziej atrakcyjnym dla młodych specjalistów.