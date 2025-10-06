Zderzenie dwóch autobusów w Słupsku. Są poszkodowani! Utrudnienia dla kierowców

Poranne zderzenie autobusów w Słupsku. Dwie osoby poszkodowane

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Słupsku, „na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy ustalili wstępnie, że 42-letni kierujący autobusem podmiejskim, wyjeżdżając z pętli autobusowej nie ustąpił pierwszeństwa 56-letniemu kierującemu autobusem miejskim”.

Kierowcy obydwu pojazdów byli trzeźwi. Po zdarzeniu do szpitala trafił kierowca autobusu miejskiego oraz pasażerka autobusu podmiejskiego. Oboje znajdują się pod opieką lekarzy. Na miejscu zdarzenia pracują funkcjonariusze i ustalają jego dokładne okoliczności.

Jezdnia przy ul. Hubalczyków jest zablokowana w miejscu zderzenia, występują utrudnienia. - Pojazdy przepuszczane są jedną stroną pętli autobusowej oraz kierowane są z ul. Hubalczyków w ul. Łady-Cybulskiego – podaje KMP Słupsk.

Policjanci apelują o ostrożność na drogach, szczególnie o poranku, gdy ruch w miastach jest największy, a o tej porze roku słońce wschodzi coraz później.

Źródło: KMP w Słupsku

